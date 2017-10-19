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اسرار الصحف المحلية ليوم الخميس 19/10/2017

19
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الجمهورية

تساؤل
تساءل عدد من النواب ما اذا كان هجوم نائب على حليف له حصل بقرار من حزبه أو أنه هجوم شخصي.

كلمات
كان يُفترض أن يتحدّث عدد أكبر من النواب في جلسة مناقشة الموازنة، لكن رؤساء بعض الكتل طلبوا منهم إلغاء كلماتهم.

فكرة
لم تنجح محاولات لإعادة ترتيب العلاقة بين شخصيَّتين شماليَّتين لبناء تحالف إنتخابي بينهما، وفوجئ «الوسيط» بين الشخصيَّتين برفض إحداهما القاطع لهذه الفكرة الذي قال: سبق وجرّبت التحالف معه وندمت.. والآن أتحالف مع الشيطان ولا أتحالف معه.


اللواء

همس
لا يُبدي مرجع كبير حماساً لإقتراح قدّم شفاهة، أو حتى لو قدّم كتابة، يتعلق بسلطة نقدية عليا!

غمز
بدأت القوى السياسية والحزبية تحضير ماكيناتها للإنتخابات المقبلة، وكأنها حاصلة غداً، وليس في أيّار المقبل..

البناء

خفايا

عبّر نائب بارز عن رضاه إلى حدّ كبير على مجريات الجلسة النيابية العامة، المخصّصة في الأساس لمناقشة الموازنة العامة، مشيراً إلى أنّ المضامين السياسية لكلمات النواب، ما عدا قلة قليلة منها، كانت ضمن السقوف المقبولة وراعت التسوية السياسية التي على أساسها تمّ تشكيل الحكومة، وأتت من باب الضرورة الجماهيرية، لكون الجلسة منقولة مباشرة على شاشات التلفزيون والحاجة ماسّة لمحاكاة مطالب الناخبين في مختلف المناطق.


كواليس
يترقب متابعو ملف كردستان العراق ومستقبل ما بعد الإستفتاء في ضوء النكسات التي أصيبت بها مسيرة رئيس الإقليم مسعود البرزاني مشهد الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان مقرّراً لها أن تجري في مطلع الشهر المقبل وتدور مشاورات لتأجيلها، كما يُشاع عدم نية البرزاني الترشح لخوضها، وبعدما كان نجل البرزاني المرشح الأوفر حظاً يجري الحديث في الكواليس عن تفاهم حزبي كردي على تفادي المواجهات بإيصال مرشح الإتحاد الوطني الكردستاني للرئاسة لامتصاص نتائج نكسة الاستفتاء وتولي نجل البرزاني رئاسة الحكومة بعد تعديل لتوزيع الصلاحيات بين الرئاستين.


يقال
إن حزباً مسيحياً أجرى دراسات إحصائية في مناطق تواجده فأظهرت أنه لن يستطيع توفير «الحاصل الانتخابي» إلا في دائرة انتخابية واحدة.

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