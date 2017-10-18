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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



في اليوم الثاني من ثلاثية مناقشة موازنة العام 2017، انحسرت العاصفة التي اقترفها النائب جورج عدوان، ضد مصرف لبنان... وذلك رغم محاولة تمادي نائب الشوف، بالادعاء أنه يتكلم باسم القوات اللبنانية... غير أن أسئلة كثيرة ظلت مطروحة في هذا السياق:



أولا، كيف يوفق عدوان بين عدوانه، وبين تقدير رئيس حزبه لحاكم مصرف لبنان طيلة أعوام، وحتى تجديد ولايته قبل خمسة أشهر وما بعدها؟



ثانيا، لماذا سارع رئيس مجلس النواب، في مناسبة يوبيله النجماوي الفضي، إلى تلقف فكرة لجنة تحقيق نيابية، ضد الحاكم الذي يحتفل باليوبيل نفسه العام المقبل، قبل أن يتم طي الفكرة؟



ثالثا، لماذا جاء رد النائب فؤاد السنيورة، أحد الشركاء الأصيلين في السياسة النقدية منذ ربع قرن، خافتا خجولا؟



رابعا، لماذا جاء الدعم النيابي الوحيد لعدوان الشوف، من أكرم شهيب، نائب عاليه، شريكة الشوف في دائرة النسبية الجنبلاطية، والصوت التفضيلي الخارق؟



في كل الأحوال، ما لفت في اليوم الثاني من عراضات ساحة النجمه، هذا الميل الشعبوي الجارف في استظهارات معظم النواب... ذلك أن بعض الموالين منهم، والممثلين في الحكومة، بدوا معارضين، لأسباب تسولية انتخابية... أما المعارضون فبدوا مزايدين ... وفيما كان هؤلاء العكاظيون يسألون عن مصير المادة 87 من الدستور، حول قطع الحساب ... كان المواطن يسأل عن رقم آخر مطابق ... كان اللبناني يبحث عن النواب الـ 87، الذين منحوا هذه الحكومة بالذات، الثقة الكاملة، في 28 كانون الأول الماضي ... في تاريخ لم يمر عليه الزمن ... ولم يمر عليه إلا نهج النفاق الخطابي، لدى بعض من يمثل على الناس وأحزابهم وتياراتهم ومرجعياتهم ... بالانفساخ بين موالاة الزعيم ومعارضة الشاشة ...





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



أثبت رئيس المجلس النيابي نبيه بري مجددا قدرته القيادية البرلمانية وصبره على الجلسات التي يتوزع فيها النواب بين:



- الغياب التام.

- قراءة الكلمات ثم المغادرة.

- إحصاء أحد عشر نائبا في وقت من أوقات الجلسة.

- خلو الكثير من الكلام من الارقام.

- تحويل بعض الكلمات الى مواقف سياسية.



أما الجلسة بشكل عام فهي خصصت لموازنة العام الذي يكاد ينتهي فيها العام الحالي.



ومن البرلمان اللبناني الى البرلمان الدولي نائب كويتي أجبر نائبا اسرائيليا على مغادرة القاعة. كيف.. سنرى بعد قليل.



وفي المشهد الاقليمي برزت زيارة الوزير السعودي ثامر السبهان الرقة في سوريا مع مسؤول أميركي. ومن المعلوم أن الرقة تحررت اليوم من مسلحي داعش الذين فروا أو قتلوا او استسلموا.



والآن كيف طرد النائب الكويتي النائب الاسرائيلي.. ماذا قال له.. وأي وصف استعمل؟.





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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



على يومين من الجدل المالي المباشر سيخرج اللبناني بإنطباع أن الشعب هو مصدر السرقات وأن السياسيين مغلوب على أمرهم.. منهوبون من الناس.. حقهم مهدور وليس أمامهم سوى هذه الشاشات لإبداء الصرخة لكن إحدى هذه الصرخات ألحقت أضرارا بالمؤسسة الوحيدة المنتظمة في الدولة والمثبتة لعملتها الوطنية حيث تعرض مصرف لبنان لعدوان أصاب المملكة المصرفية بشظايا سياسية كان من شأنها أن تهز الثقة دوليا لكن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صوب البوصلة ورد سريعا على كلام النائب عدوان مشيرا الى أنه لم تمض سنة من السنوات العشرين لم يقدم فيها المصرف المركزي قطع الحساب السنوي إلى وزارة المال ودفع ما عليه أن يدفعه ضمن القانون" وقال إن حسابات مصرف لبنان خاضعة للتدقيق من قبل شركتين دوليتين خارجيتين وقد سيطرت هذه الأجواء على اليوم الثاني من جلسات مناقشة الموازنة حيث ظل النائب سامي الجميل محتفظا بالريادة لناحية رفع الصوت المعارض برا وبحرا.. نفايات وبواخر وتلزيمات مشتبها فيها في مجلس الإنماء والإعمار وقال الجميل أن ليس هناك معمل كهربائي في العالم يستلزم أكثر من سنة ونصف السنة لإنشائه وأضاف: نحن يلزمنا ألفان وخمسمئة ميغاواط وبعجز سنة واحدة نستطيع أن نوفرها. عزف النهار الذي أداه الجميل.. استكمله لحن المساء للنائب بطرس حرب فتحدث عن صفقات مشتبه فيها في وزارات دسمة واستعرض حرب مخالفة صفقة البواخر لكل القوانين مع الإصرار والتأكيد وقال إن الشبهة لم يكن ينقصها سوى كتابة اسم الشركة التركية على ظهر دفتر الشروط وأبدى تخوفه من التوجه الى اتفاق بالتراضي ينتهي أيضا بقطع رأس مدير دائرة المناقصات جان العلية وسأل أهكذا يكون الاصلاح والتغيير؟ وهذا التخوف سيكون على المحك في جلسة مجلس الوزارء المقبلة التي أدرجت في جدول أعمالها عرض وزارة الطاقة لمحضر لجنة المناقصات لتلزيم استدراج عروض واستقدام معامل توليد الكهرباء. ومن مجلس النواب اللبناني الى مجلس الامة الكويتي الذي جاءت مواقفه غانمة ومرزوقة وخرقت الحصار العربي المفروض على المواقف التي تهاجم إسرائيل ففي خطوة وطنية عروبية غابت طويلا عن المجالس العربية أقدم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على طرد الوفد الإسرائيلي المشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية على خلفية انتهاكات العدو المستمرة في فلسطين وقتله الأطفال واعتقاله البرلمانيين الفلسطينيين وقال الغانم في كلمة ألقاها تعقيبا على كلمة وفد إسرائيل: إن ما ذكره ممثل هذا البرلمان المحتل الغاصب يمثل أخطر أنواع الإرهاب وهو إرهاب الدولة وينطبق عليه هذا المثل المعروف عالميا: "إن لم تستح فاصنع ما شئت".





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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون nbn



يوم ثان تحت قبة البرلمان في جلسة مناقشة مشروع قانون موازنة 2017.

الجولة الثالثة خلال يومين لم تختلف عن سابقتيْها: مداخلات نيابية منقولة مباشرة على الهواء، مضمونها يتشعب إلى قضايا لها أول وليس لها آخر/ ولكنها كلها ظلت محكومة بسقف الهدوء والتوافق.



الجولة النيابية الثالثة تخللتها كلمة لرئيس الحكومة أكد فيها ان الحكومة الحالية أكثر حكومة أنجزت منذ زمن طويل، ورد في السياسة على بعض خصومه قائلاً ان أهل السنة غير محبطين وأن اللبنانيين سيكملون بمشروع الشهيد رفيق الحريري ونقطة على السطر.



وشدد رئيس الحكومة على انه لن يفرط بالاستقرار في لبنان قائلاً اننا سنواصل العمل تحت سقف الاستقرار.



رئيس الحكومة سبقه وزير المال الذي أطل بكلمة رد فيها على كثير من العناوين التي أثارها النواب.



صحيح أن في غياب قطع الحساب خللا دستوريا لكن الخلل الأشد في عدم إقرار الموازنة.أكد الوزير علي حسن خليل، وقال بالتصميم نفسه انه لن تكون هناك تسوية على أي حسابات سابقة أو حالية على حساب مالية ومصلحة الدولة.



وشدد وزير المال على ضرورة إطلاق ورشة إصلاحات وخفض الانفاق الاستثماري.



وتمنى أن يصار إلى نقاش موضوع مصرف لبنان خارج إطار الاعلام.



وقبل قليل اندلع سجال حاد أطرافه النواب سامي الجميل ونديم الجميل وفادي الهبر من جهة والنائب ابراهيم كنعان من جهة أخرى.



بعيدا من هموم الموازنة وأثقال أرقامها ومن تحت قبة البرلمان اللبناني شكر من الرئيس نبيه بري إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على موقفه الشجاع الذي فرض طرد وفد العدو الإسرائيلي من قاعة مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.



في سوريا قدم الجيش اليوم شهيدا من الطراز الرفيع في معركته مع الإرهاب، هو العميد عصام زهر الدين الذي يعد أحد أبرز القادة العسكريين... بصماته واضحة على الكثير من المعارك والانتصارات في حمص وحلب ودمشق وأخيرا في دير الزور.



دمشق كان فيها اليوم رئيس الأركان الإيراني الذي حذر من أن انتهاكات إسرائيل للمجال الجوي السوري غير مقبولة. وأكد مع نظيره السوري أن مشروع الإرهاب إلى زوال وأن دور محور المقاومة سيتعزز وتزداد قدراته.



وفي العراق المجاور وتحديدا في شماله واصلت القوات العراقية تثبيت تواجدها في كركوك وسواها فيما انسحبت البشمركة إلى خطوط حزيران 2014.



الاندفاعة العراقية قضت على حلم مسعود البرزاني الانفصالي في كردستان فكان ان علقت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة في الإقليم.





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



وما مروا، فهم الجبناء، وانت القوي الذي ما ترك اللواء. ازهرت عطاءاتك نصرا في شتى الميادين، وصدقت مقولتك التي رفعتها منذ ان اطلت انياب الفتنة على سوريا، وحتى تقطعت اذنابها، بانهم لن يستطيعوا ان يمروا، فنحن الاقوياء وهم الجبناء.. بعد سجل حافل بالعطاء ارتقى اللواء عصام زهر الدين، المعتصم بحبل سوريا الوطن، العروبي ابن الجبل الذي عرفه العالم قائدا متقدما في الجبهات، وثابتا في ساحات الوغى حتى الاستشهاد.. وبعد طول نزال ترجل الفارس بعد ان نال الحسنيين، نصرا وشهادة، واطمأن لسوريا التي بلسم جراحها ورفاقه حتى اعادوها عروس العروبة ومعقل المقاومة وبوصلة المعادلات..



استشهد القائد الذي كان اول من طرق باب عمرو في حمص ليخلصه من الارهاب واعتلى التل في ريف دمشق، وسجل صمودا اسطوريا في دير الزور ومطارها وساهم باستعادة الميادين واريافها.. شهادة لن تضعف جيشا ربته سوريا كما ربت اللواء زهر الدين، وان سيفتقده المحور المقاوم للارهاب، فانه كاخوته من القادة الشهداء، عنوان عزم واصرار على المضي حتى آخر الهدف، اي كسر الارهاب ومشروعه ومشغليه حتى آخر داعشي او تكفيري في بلاد الشام..



وفي بلاد العرب اصوات ما زالت عصية على التطبيع او التطويع، او البيع والشراء، كرئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم الذي وقف زمن الزحف الخليجي الى احضان تل ابيب، لينصر اطفال فلسطين بوجه الوفد الصهيوني الى مؤتمر البرلمانيين في روسيا، ويغنم بشرف مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني..



وعن وكيل الصهيوني اي الاميركي الذي صنع داعش وغذى الارهاب، اعتبر الامام السيد علي الخامنئي ان غضبه من ايران لافشالها مشروعه في سوريا والعراق ولبنان، ووقوفها بوجه مشروعه الداعشي، وهي الوقفة التي شكرها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للجمهورية الاسلامية الايرانية، ولمساعيها بالوصول الى حل سياسي للأزمة السورية..





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* نقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



إستنتاجات من ثنائية الموازنة أولها أن معظم النواب لا يلمونا بها لا فزلكة ولا أرقاما فتحولوا الى الأمنيات والمناطقيات والطائفيات. ثانيها أن النائب المعارض مثل الموالي يجمعان على إنتقاد سوء أداء الحكومة والسلطة فيما هما منها وهي منهما. ثالثهما أن الفساد بموضوع الإنتقاد هو كائن هيولي لا هو إنسان ولا هو مجموعة ناس لا هو حزب ولا حكومة ولا مجلس نواب ولا إدارة لذا سهلة مهاجمته وسهل عليه التصفيق لمنتقديه وعاشت التسوية.



والحق أن إنجازا تمثل في إستيلاد موازنة 2017 ولو من الخاسرة بعد عقم دام دزينة من السنوات ولا بأس إن كانت الموازنة تخص العام الفائت فيكفي أنها ولدت وفضيلتها أنها ستؤسس لولادة أسهل لموازنة 2018.



وما يجدر النظر إليه الآن هي الأضرار الجانبية التي وقعت بين القوى التي تزاوجت لإنجاب العهد وحكومته فقد أحدثت الإنتقادات المتبادلة تشققات عميقة في جدار الإئتلاف لن تسقط الحكومة لكنها ستغير حتما المشهد السياسي في الإنتخابات وبعدها.





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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



اليوم الثاني من مناقشات مجلس النواب لمشروع الموازنة لم يختلف عن اليوم الاول لا من ناحية مضمون المداخلات ولا من ناحية مطالب النواب وسيدلي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بكلمة مهمة في نهاية الجلسة يتناول فيها جملة امور ويرد على ما طرحه النواب.



اما كلام النائب جورج عدوان عن مصرف لبنان في جلسة الامس، فانه ورغم رد حاكمية مصرف لبنان عليه، بقي حاضرا. وفي هذا الاطار، شدد الخبراء المصرفيون على ان مصرف لبنان كغيره من البنوك، له واردات وعليه مستحقات، وهو يلتزم دوريا تقديم موازنته السنوية وبيان الربحية الى وزارة المال، وتحويل الواردات اللازمة التي حققها الى خزينة الدولة، فضلا عن ان مصرف لبنان هو تحت المجهر الدولي، من مؤسسات ائتمان وصندوق النقد والبنك الدوليين.



واليوم واصلت القوى الامنية التحقيقات مع فتي زقاق البلاط الذي قتل والده فجر امس واثنين آخرين وعلم تلفزيون المستقبل أنه تم الإنتهاء من الإستماع إلى إفادة الجاني، الذي إعترف بقتل والده، قائلا: نعم قتلت محمد يونس ولم يقل والدي.. كما تحدث عن تسلسل الأحداث والجرائم بعدها، وكأنه يشاهد فيلما بوليسيا، وليس ما قام به هو.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



اجمل ما في مناقشة الموازنة الغائبة منذ 12 عاما، ان قلة من النواب تناولت بنودها فيما راحت الاكثرية تفضح فساد الجهة الاخرى، وتحولت المناقشات الى حلبة لتسجيل النقاط وتعبئة المواطنين الناخبين. مداولات الجلسات لم تكن ربما على القدر المطلوب اقتصاديا، لكنها جاءت دسمة في مواضيع الفساد، واثبتت مجددا للمواطن الناخب ان شيئا ما يسير عكس الطبيعة في عمل الدولة بأكملها.



بالعودة الى اخر جلسة للموازنة عام 2005، عرض رئيس الحكومة فؤاد السنيورة انذاك شرحا مفصلا لكيفية معالجة ازمة المديونية العامة ومواجهة مشكلة العجز التي تبقى الاساس من خلال الخطط والبرامج الاصلاحية وفي مقدمها ترشيد الانفاق وزيادة الواردات.



بين تلك الجلسة وجلسات الـ 2017، 12 عاما ارتفعت في خلالها المديونية العامة وحكما معها مشكلة العجز، وطارت الخطط والبرامج الاصلاحية، فيما تبخر ترشيد الانفاق وانخفضت الواردات، اما الثابتة شبه الوحيدة بين كل هذه السنوات فهي الحديث عن كيفية محاربة الهدر والفساد، يوم ذاك قيل، لا احد يملك وكالة حصرية من القديسين لتصنيف الاخرين وتوزيع شهادات النزاهة وتهم الفساد، كذلك سئل بعدما خرج السوريون من ارضنا هل يجوز ان يستمر الهدر المعيب لا سيما ان اللبنانيين تسلموا مقاليد الحكم.



ما اشبه الامس باليوم، مع اختلاف كبير في الاصطفافات السياسية، وما اشبه الامس باليوم للبنانيين الرازحين تحت اعباء المليارات المهدورة، باللغة العربية البسيطة "خدونا على قد عقلاتنا" فنحن نريد القليل، نريد كهرباء وماء وتعليما وطبابة، اموالها موجودة في كواليس هدركم.



اليوم نحن طوينا معكم صفحة التوافق على موازنة عام 2017 من دون قطع حساب لاننا نرفض ان تقتلوا فينا الامل، الامل بالانتظام المالي للموازنة، وبرؤية اقتصادية واجتماعية تجذب الاستثمارات، وتحسن الاوضاع الاجتماعية، وتخفف من معاناة الفقراء، فيها عدالة ضريبية، اصلاحات في الكهرباء والصرف الصحي والاتصالات. موازنة عام 2018 على الابواب وفيها قد يتجلى الامل.



