كنعان يمتنع عن التصويت على مشروع اضافة المادة المتعلقة بقطع الحساب الى الموازنة

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امتنع النائب ابراهيم كنعان عن التصويت على مشروع اضافة المادة المتعلقة بقطع الحساب الى الموازنة وذلك عقب انتهاء جلسة مناقشة الموازنة العام وقد توجه كنعان لنواب الكتائب قائلاً موازنة ال٢٠١٠ لم تقر لاننا اعترضنا على التسوية التي وافقتم انتم عليها وتتبجحون اليوم وتزايدون وكذلك رد على الجميل وحرب شارحاّ ان موافقة المجلس النيابي وحده دون ديوان المحاسبة على قطع الحساب مخالفة دستورية ولقانون المحاسبة العمومية وبان اقرار قطع الحساب عن العام ٢٠١٥ وحده لا يحل المشكلة بل يشكل مخالفة دستورية وتسوية نرفضها على حساب المال العام