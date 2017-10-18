ما حقيقة الشوكولا المخدر في الجامعة اللبنانية؟

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بلبلة اثيرت تحت عنوان مخدرات مغلفة بالشوكولا مسرحها في الجامعة اللبنانية معهد الفنون الجميلة في فرن الشباك



خبر انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيام احد الشبان بتوزيع الواحا من الشوكولا مجانا تسبب تناوله ببعض العوارض الصحية



الـ"او تي في" زارت الجامعة لاستطلاع حقيقة الموضوع من الطلاب



مدير المعهد الذي لم ينف حصول بعض العوارض اكد في اتصال هاتفي مع الـ"او تي في" ان الخبر مضخما ولم يتم نقل اي من الطلاب الى المستشفى وانه اجرى اتصالا بالقوى الامنية مطالبا فتح تحقيق بالموضوع



بالمقابل بعض الطلاب لهم رأي خاص حول ما حصل



الـ"او تي في" علمت ان الشوكولا الموزع يحمل اسم لازا ومصادر في قوى الامن الداخلي اكدت ان لا نوع من المخدرات في لبنان يوزع على شكل شوكولا مرجحة ان ما حصل هو نتيجة انتهاء مدة المنتج او وضعه تحت اشعة الشمس ما اضر ببعض الطلاب



هذا وفي وقت لاحق بعد اعداد التقرير اصدرت قوى الامن الداخلي بيانا توضيحيا اكدت فيه ان التحاليل في مكتب المختبرات الجنائية اشارت الى خلو الشوكولا من اي مادة سامة او مخدرة