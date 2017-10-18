living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما حقيقة الشوكولا المخدر في الجامعة اللبنانية؟

18
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بلبلة اثيرت تحت عنوان مخدرات مغلفة بالشوكولا مسرحها في الجامعة اللبنانية معهد الفنون الجميلة في فرن الشباك

خبر انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيام احد الشبان بتوزيع الواحا من الشوكولا مجانا تسبب تناوله ببعض العوارض الصحية 

الـ"او تي في" زارت الجامعة لاستطلاع حقيقة الموضوع من الطلاب

مدير المعهد الذي لم ينف حصول بعض العوارض اكد في اتصال هاتفي مع الـ"او تي في" ان الخبر مضخما ولم يتم نقل اي من الطلاب الى المستشفى وانه اجرى اتصالا بالقوى الامنية مطالبا فتح تحقيق بالموضوع

بالمقابل بعض الطلاب لهم رأي خاص حول ما حصل

الـ"او تي في" علمت ان الشوكولا الموزع يحمل اسم لازا ومصادر في قوى الامن الداخلي اكدت ان لا نوع من المخدرات في لبنان يوزع على شكل شوكولا مرجحة ان ما حصل هو نتيجة انتهاء مدة المنتج او وضعه تحت اشعة الشمس ما اضر ببعض الطلاب

هذا وفي وقت لاحق بعد اعداد التقرير اصدرت قوى الامن الداخلي بيانا توضيحيا اكدت فيه ان التحاليل في مكتب المختبرات الجنائية اشارت الى خلو الشوكولا من اي مادة سامة او مخدرة

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout