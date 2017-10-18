كيف ردّ جعجع على تصريحات عدوان؟

A + A -

عذرا سعادة النائب جورج عدوان ، فالتاريخ القريب يطرح علامات استفهام عن الاسباب الموجبة التي دفعت بكم اليوم الى شن هجوم على حاكم مصرف لبنان تحت حجة عدم تحويل حصة الخزينة من ارباح المصرف على مدى سنين طويلة.

وحدها لقاءات رئيس القوات الصحافية وبياناته المدافعة عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كفيلة بالقول ان ما تفضلتم به خلال الجلسة التشريعية يحمل في طياته تضاربا في المصالح وانقلابات على مسلمات سابقة. ففي مقابلة مع موقع القوات بتاريخ 2 آذار 2016 ابدى سمير جعجع تفاؤله بثبات الليرة اللبنانية معتبراً ان حاكم مصرف لبنان اثبت جدارة وكفاءة عالية جداً ما انعكس ثباتاً في القطاع المصرفي رغم الجمود الاقتصادي ومعربا عن ثقته بما يقوله حاكم مصرف لبنان اذ منذ عشرين سنة لم يقل شيئاً وحصل عكسه.

كلام جعجع لموقع القوات كان اول الغيث ففي 13 ايار 2016 وفي بيان رأى جعجع ان الجميع يعترف بفضل مصرف لبنان المركزي وحاكمه، بسياساته الرشيدة والمتأنية والصائبة في الاستقرار النقدي رغم ما عاشته البلاد من تقلبات وازمات.

بالانتقال الى حزيران 2016 وردا على ما وصف بهجوم حزب الله على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال جعجع بالفم الملآن في حديث نشرته النهار: يعلم القاصي والداني أن النظام المصرفي اللبناني مرتبط ارتباطا وثيقا وعضويا ومصيريا بالمنظومة النقدية الدولية، ولذلك لم يكن من مفر أمام حاكم مصرف لبنان إلا أن يطبق القوانين الدولية، علما انه، وكما يتبين من متابعة تعاميم مصرف لبنان، اتخذ أقصی الإجراءات الممكنة كي لا يأتي تطبيق العقوبات الأميركية عشوائي.

اما ابرز ما في كلام جعجع فاعتبار الاخير في 30 أيلول 2016 من معراب عند استقباله رئيس الحكومة سعد الحريري،

ان لا ضرورة لتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي نظراً لكفاءة الحاكم رياض سلامة.

يبدو ان كفاءة حاكم مصرف لبنان دخلت رسميا في البازار القواتي، حتى انها صارت على المحك بعد اعتراف شاهد من القوات بثغرات في عمل المصرف علما ان اصواتا كثيرة ومنها قواتية كانت ارتفعت سابقا رافضة اي تغيير في الحاكمية.