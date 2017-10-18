living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف ردّ جعجع على تصريحات عدوان؟

18
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عذرا سعادة النائب جورج عدوان ، فالتاريخ القريب يطرح علامات استفهام عن الاسباب الموجبة التي دفعت بكم اليوم الى شن هجوم على حاكم مصرف لبنان تحت حجة عدم تحويل حصة الخزينة من ارباح المصرف على مدى سنين طويلة. 

وحدها لقاءات رئيس القوات الصحافية وبياناته المدافعة عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كفيلة بالقول ان ما تفضلتم به خلال الجلسة التشريعية يحمل في طياته تضاربا في المصالح وانقلابات على مسلمات سابقة. ففي مقابلة مع موقع القوات بتاريخ 2 آذار 2016 ابدى سمير جعجع تفاؤله بثبات الليرة اللبنانية معتبراً ان حاكم مصرف لبنان اثبت جدارة وكفاءة عالية جداً ما انعكس ثباتاً في القطاع المصرفي رغم الجمود الاقتصادي ومعربا عن ثقته بما يقوله حاكم مصرف لبنان اذ منذ عشرين سنة لم يقل شيئاً وحصل عكسه. 

كلام جعجع لموقع القوات كان اول الغيث ففي 13 ايار 2016 وفي بيان رأى جعجع ان الجميع يعترف بفضل مصرف لبنان المركزي وحاكمه، بسياساته الرشيدة والمتأنية والصائبة في الاستقرار النقدي رغم ما عاشته البلاد من تقلبات وازمات.

بالانتقال الى حزيران 2016 وردا على ما وصف بهجوم حزب الله على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال جعجع بالفم الملآن في حديث نشرته النهار: يعلم القاصي والداني أن النظام المصرفي اللبناني مرتبط ارتباطا وثيقا وعضويا ومصيريا بالمنظومة النقدية الدولية، ولذلك لم يكن من مفر أمام حاكم مصرف لبنان إلا أن يطبق القوانين الدولية، علما انه، وكما يتبين من متابعة تعاميم مصرف لبنان، اتخذ أقصی الإجراءات الممكنة كي لا يأتي تطبيق العقوبات الأميركية عشوائي. 

اما ابرز ما في كلام جعجع فاعتبار الاخير في 30 أيلول 2016 من معراب عند استقباله رئيس الحكومة سعد الحريري، 

ان لا ضرورة لتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي نظراً لكفاءة الحاكم رياض سلامة. 

يبدو ان كفاءة حاكم مصرف لبنان دخلت رسميا في البازار القواتي، حتى انها صارت على المحك بعد اعتراف شاهد من القوات بثغرات في عمل المصرف علما ان اصواتا كثيرة ومنها قواتية كانت ارتفعت سابقا رافضة اي تغيير في الحاكمية.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout