اضراب واعتصام في المدارس الخاصة احتجاجا على محاولات حرمان المعلمين من حقهم

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أعلنت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة الاضراب والاعتصام في 2 تشرين الثاني كخطوة أولى احتجاجا على محاولات حرمان المعلمين من حقهم بالسلسلة.

وممّا جاء في البيان: "بعد كل المواقف السلبية الصادرة عن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تجاه القانون 64 ،لم تفاجأ نقابة المعلمين في لبنان بالتعميم الصادر عن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار الذي يدعو فيه رؤساء المدارس الكاثوليكية للاستمرار في "التريث" في تطبيق القانون 64 بسبب مجموعة حجج واهية."

وأضاف البيان: "يبقى موعدنا الثابت والمحدد في 2 تشرين الثاني كموعد للاضراب والاعتصامات في كل المناطق كخطوة أولى ويليها خطوات تصعيدية نوعية مؤلمة."