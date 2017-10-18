هيئة قضاء الشوف في التيار تناشد السلطات الأمنية العمل للقبض على المعتدي على الشاب بول البستاني

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بيان صادر عن هيئة قضاء الشوف في التيار الوطني الحر:

إن هيئة قضاء الشوف في التيار الوطني الحر، وقد هالها ما تعرض له الشاب الجامعي بول جوزف البستاني من الدامور، من اعتداء سافر، وفي وضح النهار في منطقة جسر الدامور القديم، من قبل شخص يقود دراجة نارية، تمكنت الكامرات المثبتة في المحلة من التقاط صورة له، تستنكروتشجب هذا الإعتداء الآثم الذي أتى بعد سلسلة اعتداءات وجرائم طاولت عددا كبيرا من المواطنين الأبرياء والعزل، والتي ثبت وبما لا يقبل الشك تورط غرباء وغير لبنانيين فيها.

إن الهيئة تناشد السلطات الأمنية العمل ما بوسعها للقبض على الجاني وسوقه أمام العدالة، وإنزال أشد العقوبات بحقه، ليكون عبرة لمن اعتبر، كذلك فإنها تطالب هذه السلطات اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية وتسيير دوريات، والتشدد بملاحقة الدراجات النارية، ومراقبة كل الغرباء القاطنين في المنطقة، لكي يتمكن أهلنا من التنقل بحرية والعيش بسلام.

وفي النهاية فإن هيئة قضاء الشوف تتمنى الشفاء العاجل للشاب بول جوزف البستاني.