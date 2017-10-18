الرئيس عون يتسلم اوراق اعتماد ستة سفراء جدد وينوّه بمساعي ايران للوصول الى حل سياسي للأزمة السورية

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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حرص لبنان على تعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وتطويرها في المجالات كافة، منوها بالدعم الذي تقدمه ايران للبنان في المحافل الاقليمية والدولية، متمنيا ان تسفر المساعي التي تبذلها للوصول الى حل سياسي للازمة السورية، عن نتائج ايجابية لان ذلك يساعد في انهاء معاناة النازحين السوريين الى لبنان ويسهل عودتهم الى وطنهم ويخفف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي خلّفتها موجة نزوحهم الى لبنان.

مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله ظهر اليوم في قصر بعبدا المدير العام لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون في الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور عبد العلي علي عسكري في حضور السفير الايراني في بيروت محمد فتحعلي واعضاء الوفد المرافق.

وقد نقل المسؤول الايراني الى الرئيس عون تحيات مرشد الثورة الايرانية السيد علي خامنئي ورئيس الجمهورية الشيخ حسن روحاني وتمنياتهما للبنان بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء مجدداً الدعوة التي كان وجهها الرئيس روحاني للرئيس عون لزيارة طهران، وقد وعد رئيس الجمهورية بتلبيتها على ان يحدد موعدها عبر القنوات الديبلوماسية.

من جهة اخرى، نوّه عسكري بمواقف الرئيس عون والسياسة الحكيمة التي ينتهجها والتقدم الذي حققه لبنان خلال السنة التي مرت على ولايته الرئاسية. وجدد المسؤول الايراني وقوف بلاده الى جانب لبنان ورغبتها في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين، مهنئا بتحرير جرود لبنان من التنظيمات الارهابية.

واطلع عسكري الرئيس عون على عمل مؤسسة الاذاعة والتلفزيون لافتا الى انها تشرف على ادارة 162 قناة تلفزيونية و 83 قناة بث اذاعية، معربا عن استعداد بلاده للتعاون مع المؤسسات الاعلامية اللبنانية تأكيدا للعلاقات المميزة بين لبنان وايران.





تقديم اوراق اعتماد ستة سفراء

الى ذلك ، شهد القصر الجمهوري قبل ظهر اليوم تقديم اوراق اعتماد ستة سفراء معتمدين في لبنان، يشكلّون الدفعة العاشرة من رؤساء البعثات الديبلوماسية الذين يقدمون اوراق اعتمادهم لرئيس الجمهورية.

وتضمنت الدفعة العاشرة من السفراء: سفيرة مالاوي ، CAROLINE BWANALI MUSSA، كارولين بوانالي موسى، سفير باناما TOMAS Antonio GUARDIA WILLIAMSON، توماس انطونيو غوارديا وليامسون، سفير جمهورية البانيا EDUARD SULO، ادوارد سولو، سفير جمهورية ليتوانيا، ARVYDAS DAUNORAVICIUS،ارفيداس دونورافيسيوس، سفير نيبال JHABINDRA P. ARYAL، جابيندرا اريال، سفير جمهورية اثيوبيا TAYE ATSKE SELASSIE، تاي اتسكي سيلاسي.

وحضر تقديم اوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والمدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد والامين العام في وزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني شميطلي ومديرة المراسم في وزارة الخارجية ميرا الضاهر فيوليدس.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني.

بعد ذلك حيّا السفير العلم ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الدبلوماسية.

ولدى مغادرة السفير، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم.وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الديبلوماسية.

وفي ما يلي نبذة عن السفراء الجدد:





سفيرة جمهورية مالاوي كارولين بوانالي موسى

- حائزة على اجازة دراسات عليا في الفنون واللغة الانكليزية من جامعة غازي في تركيا واجازة في التربية من جامعة الجزيرة في السودان، اضافة الى دبلوم في الدراسات العربية والاسلامية من الجامعة الاسلامية في السودان.

- تقلبت في مناصب ادارية عدة في كل من وزارة خارجية بلادها وسفارتي بلادها لدى السودان وتركيا.

- حضرت دورات تدريبية واستشارية عدة حول بناء السلام وترسيخ النمو والتواصل والوساطات الدولية، كما عملت في حقل التربية والتعليم.

- نشرت عددا من المقالات لها كما حاضرت في عدد من المراكز الدولية والمؤتمرات.





سفير جمهورية باناما توماس انطونيو غوارديا وليامسون

- حائز على اجازة في الحقوق والعلوم السياسية من جامعة باناما اضافة الى دبلوم في العلوم الانسانية والفلسفية.

- تقلب في مناصب ادارية عدة قبل ان يعين مديرا عاما لقسم العلاقات الدولية والمؤتمرات في وزارة خارجية بلاده.

- شارك في مؤتمرات دولية عدة ويتكلم العربية والفرنسية.





سفير جمهورية البانيا ادوارد سولو

- حائز على اجازة في التاريخ والفلسفة والادب الانكليزي من جامعة تيرانا وعلى دكتوراه في العلاقات الدولية.

- تقلب في مناصب ادارية عدة في وزارة خارجية بلاده قبل ان يعيّن سفيرا لبلاده لدى مصر وسفيرا غير مقيم لدى المملكة الهاشمية الاردنية والسودان ودولة فلسطين.

- يتكلم الانكليزية والايطالية والفرنسية والالمانية.





سفير جمهورية ليتوانيا ارفيداس دونورافيسيوس

- حائز على اجازة في الفيزياء من جامعة فيلنيوس وتابع دورات تدريبية في العلوم الديبلوماسية قبل ان يعين سكرتير اول لسفارة بلاده في واشنطن.

- تقلب في مناصب ادارية عدة قبل ان يعين في سفارات ليتوانيا في كل من هولندا ولوكسمبورغ، وروسيا.

- عين رئيس قسم شؤون الاقليات في وزارة خارجية بلاده وسفيرا فوق العادة مستشارا لوزير الخارجية، قبل ان يعين سفيرا لليتوانيا لدى مصر والمملكة الاردنية الهاشمية والكويت والامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر.





سفير النيبال جابيندرا اريال

- يشغل منصب سفير النيبال لدى جمهورية مصر العربية منذ العام 2016 وهو حائز على دراسات عليا في العلوم السياسية والاقتصادية اضافة الى دبلوم في العلوم الديبلوماسية من جامعة اوكسفورد.

- تقلب في مناصب ادارية عدة قبل ان يعين في سفارات بلاده لدى بلجيكا وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية.

- حضر مؤتمرات دولية عدة وشارك في دورات تدريبية.

سفير جمهورية اثيوبيا تاي اتسكي سيلاسي

- حائز على اجازة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة اديس أبابا، اضافة الى شهادة في الاستراتيجية من جامعة يال.

- تقلب في مناصب ادارية عدة قبل ان يرأس قسم العلاقات مع اوروبا في وزارة خارجية بلاده.

- عمل قنصلا عاما لاثيوبيا في السويد والولايات المتحدة الاميركية.

- تولى منصب مدير عام الشؤون الاميركية في وزارة خارجية بلاده.

- شارك في مؤتمرات دولية عدة وهو حائز على شهادات تقدير من عدد من الجامعات في الولايات المتحدة الاميركية.

- له مؤلفات عدة ومقالات في السياسية والديبلوماسية.