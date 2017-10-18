living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون يتسلم اوراق اعتماد ستة سفراء جدد وينوّه بمساعي ايران للوصول الى حل سياسي للأزمة السورية

18
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حرص لبنان على تعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وتطويرها في المجالات كافة، منوها بالدعم الذي تقدمه ايران للبنان في المحافل الاقليمية والدولية، متمنيا ان تسفر المساعي التي تبذلها للوصول الى حل سياسي للازمة السورية، عن نتائج ايجابية لان ذلك يساعد في انهاء معاناة النازحين السوريين الى لبنان ويسهل عودتهم الى وطنهم ويخفف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي خلّفتها موجة نزوحهم الى لبنان.

 

مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله ظهر اليوم في قصر بعبدا المدير العام لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون في الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور عبد العلي علي عسكري في حضور السفير الايراني في بيروت محمد فتحعلي واعضاء الوفد المرافق.

 

وقد نقل المسؤول الايراني الى الرئيس عون تحيات مرشد الثورة الايرانية السيد علي خامنئي ورئيس الجمهورية الشيخ حسن روحاني وتمنياتهما للبنان بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء مجدداً الدعوة التي كان وجهها الرئيس روحاني للرئيس عون لزيارة طهران، وقد وعد رئيس الجمهورية بتلبيتها على ان يحدد موعدها عبر القنوات الديبلوماسية.

 

من جهة اخرى، نوّه عسكري بمواقف الرئيس عون والسياسة الحكيمة التي ينتهجها والتقدم الذي حققه لبنان خلال السنة التي مرت على ولايته الرئاسية. وجدد المسؤول الايراني وقوف بلاده الى جانب لبنان ورغبتها في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين، مهنئا بتحرير جرود لبنان من التنظيمات الارهابية.

 

واطلع عسكري الرئيس عون على عمل مؤسسة الاذاعة والتلفزيون لافتا الى انها تشرف على ادارة 162 قناة تلفزيونية و 83 قناة بث اذاعية، معربا عن استعداد بلاده للتعاون مع المؤسسات الاعلامية اللبنانية تأكيدا للعلاقات المميزة بين لبنان وايران.


تقديم اوراق اعتماد ستة سفراء

 الى ذلك ، شهد القصر الجمهوري قبل ظهر اليوم تقديم اوراق اعتماد ستة سفراء معتمدين في لبنان، يشكلّون الدفعة العاشرة من رؤساء البعثات الديبلوماسية الذين يقدمون اوراق اعتمادهم لرئيس الجمهورية.

وتضمنت الدفعة العاشرة من السفراء: سفيرة مالاوي  ، CAROLINE BWANALI MUSSA،  كارولين بوانالي موسى، سفير باناما TOMAS Antonio GUARDIA WILLIAMSON، توماس انطونيو غوارديا وليامسون،  سفير جمهورية البانيا EDUARD SULO، ادوارد سولو،  سفير جمهورية ليتوانيا، ARVYDAS DAUNORAVICIUS،ارفيداس دونورافيسيوس،  سفير نيبال JHABINDRA P. ARYAL، جابيندرا اريال،  سفير جمهورية اثيوبيا TAYE ATSKE SELASSIE، تاي اتسكي سيلاسي.

وحضر تقديم اوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والمدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد  والامين العام في وزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني شميطلي ومديرة المراسم في وزارة الخارجية ميرا الضاهر فيوليدس.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني.

بعد ذلك حيّا السفير العلم ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الدبلوماسية.

ولدى مغادرة السفير، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم.وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الديبلوماسية.

وفي ما يلي نبذة عن السفراء الجدد:


سفيرة  جمهورية مالاوي كارولين بوانالي موسى

- حائزة على اجازة دراسات عليا في الفنون واللغة الانكليزية من جامعة غازي في تركيا واجازة في التربية من جامعة الجزيرة في السودان، اضافة الى دبلوم في الدراسات العربية والاسلامية من الجامعة الاسلامية في السودان.

- تقلبت  في مناصب ادارية عدة في كل من وزارة خارجية بلادها وسفارتي بلادها لدى السودان وتركيا.

- حضرت دورات تدريبية واستشارية عدة حول بناء السلام وترسيخ النمو والتواصل والوساطات الدولية، كما عملت في حقل التربية والتعليم.

- نشرت عددا من المقالات لها كما حاضرت في عدد من المراكز الدولية والمؤتمرات.


سفير جمهورية باناما توماس انطونيو غوارديا وليامسون

- حائز على اجازة في الحقوق والعلوم السياسية من جامعة باناما اضافة الى دبلوم في العلوم الانسانية والفلسفية.

- تقلب في مناصب ادارية عدة قبل ان يعين مديرا عاما لقسم العلاقات الدولية والمؤتمرات في وزارة خارجية بلاده.

- شارك في مؤتمرات دولية عدة ويتكلم العربية والفرنسية.


سفير جمهورية البانيا ادوارد سولو

- حائز على اجازة في التاريخ والفلسفة والادب الانكليزي من جامعة تيرانا وعلى دكتوراه في العلاقات الدولية.

- تقلب في مناصب ادارية عدة في وزارة خارجية بلاده قبل ان يعيّن سفيرا لبلاده لدى مصر وسفيرا غير مقيم لدى المملكة الهاشمية الاردنية والسودان ودولة فلسطين.

- يتكلم الانكليزية والايطالية والفرنسية والالمانية.


سفير  جمهورية ليتوانيا ارفيداس دونورافيسيوس

- حائز على اجازة في الفيزياء من جامعة فيلنيوس وتابع دورات تدريبية في العلوم الديبلوماسية قبل ان يعين سكرتير اول لسفارة بلاده في واشنطن.

- تقلب في مناصب ادارية عدة قبل ان يعين في سفارات ليتوانيا في كل من هولندا ولوكسمبورغ، وروسيا.

- عين رئيس قسم شؤون الاقليات في وزارة خارجية بلاده وسفيرا فوق العادة مستشارا لوزير الخارجية، قبل ان يعين سفيرا لليتوانيا لدى مصر والمملكة الاردنية الهاشمية والكويت والامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر.


سفير  النيبال جابيندرا اريال

- يشغل منصب سفير النيبال لدى جمهورية مصر العربية منذ العام 2016 وهو حائز على دراسات عليا في العلوم السياسية والاقتصادية اضافة الى دبلوم في العلوم الديبلوماسية من جامعة اوكسفورد.

- تقلب في مناصب ادارية عدة قبل ان يعين في سفارات بلاده لدى بلجيكا وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية.

- حضر مؤتمرات دولية عدة وشارك في دورات تدريبية.

 

سفير جمهورية اثيوبيا تاي اتسكي سيلاسي

- حائز على اجازة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة اديس أبابا، اضافة الى شهادة في الاستراتيجية من جامعة يال.

- تقلب في مناصب ادارية عدة قبل ان يرأس قسم العلاقات مع اوروبا في وزارة خارجية بلاده.

- عمل قنصلا عاما لاثيوبيا في السويد والولايات المتحدة الاميركية.

- تولى منصب مدير عام الشؤون الاميركية  في وزارة خارجية بلاده.

- شارك في مؤتمرات دولية عدة وهو حائز على شهادات تقدير من عدد من الجامعات في الولايات المتحدة الاميركية.

- له مؤلفات عدة ومقالات في السياسية والديبلوماسية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout