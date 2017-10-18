بالفيديو - في لبنان: حاولت اغتصابه، والمفاجأة ما فعلته لاحقاً!

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نشرت صفحة "وينيه الدولة " على صفحتها على الفيسبوك ، فيديو لإمرأة تحاول سرقة مطعم في جسر الباشا . وفي التفاصيل :

دخلت احدى السيدات الى مطعم في منطقة جسر الباشا وبدأت بالدردشة مع امين الصندوق، ثم انتقلت من الدردشة الى اغراءه بشتى الوسائل، وعندما فشلت جميع محاولاتها، قامت بالتحرش به جنسيا محاولة ملامسته في اماكن خاص بالقوة في ما يشبه الاغتصاب وسط مقاومة شديدة منه.

وفيما قام بدفعها خارج المحل وقد شك بامرها، قامت بنشل ماله الذي كان يحمله داخل سرواله ولتغادر المحل الى جهة مجهولة.

الرجاء ممن يعرف عنها شيئا الاتصال بنا عبر الواتس اب على الرقم 71792429 او ارسال رسالة الى الانبوكس.