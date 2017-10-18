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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 18 تشرين الأول 2017

18
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الأخبار: القوات للتحقيق مع سلامة

المشنوق يحرج الحريري... استئناف «الاستدعاءات» إلى الرياض وجنبلاط غادر إلى «جهة مجهولة»

 


الديار: لا حسم حول البطاقة البيومترية فهل بدأت التعديلات ؟

القانون الجديد فتح صراعات داخل الطائفة السنية
الحريري : انا مع فرنجية في زغرتا والقوات والتيار في البترون

 


البناء: البرزاني يستسلم للمعادلة الجديدة: النفط... والمناطق المتنازَع عليها في عهدة بغداد
أمر عمليات أميركي: المشنوق وزهرا على باسيل... والسنيورة وعدوان... على سلامة!
قانصو: فشل مشروع التقسيم والهيمنة في المنطقة... والتنسيق مع سورية حاجة لبنانية

 


النهار: المفاجأة: لجنة نيابية للتحقيق مع مصرف لبنان

 

 


الجمهورية: بيانات إنتخابية بلا موازنة

 

 

المستقبل: إجماع نيابي على أن مناقشتها «إنجاز» بعد غياب 12 عاماً
جلسة الموازنة بسقف سياسي مضبوط تخلّلتها مناوشات بين الحلفاء والخصوم

 


الأنوار: النواب يبتعدون عن مناقشة الموازنة ويكتفون باثارة قضايا عامة

 


اللواء: «قنبلة عدوان» تدفع برّي إلى اختصار جلسات الموازنة
سلامة يردّ على إتهامات النائب «القواتي» .. وغليان في الأشرفية قبل الحكم في قضية بشير الجميّل

 


the daily star: Calm Parliament session heralds easy budget OK

 

 

l'orient le jour: Le budget 2017, un « exploit » pour les uns, une « mascarade » pour les autres

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