عناوين الصحف ليوم الأربعاء 18 تشرين الأول 2017

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الأخبار: القوات للتحقيق مع سلامة

المشنوق يحرج الحريري... استئناف «الاستدعاءات» إلى الرياض وجنبلاط غادر إلى «جهة مجهولة»



الديار: لا حسم حول البطاقة البيومترية فهل بدأت التعديلات ؟

القانون الجديد فتح صراعات داخل الطائفة السنية

الحريري : انا مع فرنجية في زغرتا والقوات والتيار في البترون



البناء: البرزاني يستسلم للمعادلة الجديدة: النفط... والمناطق المتنازَع عليها في عهدة بغداد

أمر عمليات أميركي: المشنوق وزهرا على باسيل... والسنيورة وعدوان... على سلامة!

قانصو: فشل مشروع التقسيم والهيمنة في المنطقة... والتنسيق مع سورية حاجة لبنانية



النهار: المفاجأة: لجنة نيابية للتحقيق مع مصرف لبنان



الجمهورية: بيانات إنتخابية بلا موازنة

المستقبل: إجماع نيابي على أن مناقشتها «إنجاز» بعد غياب 12 عاماً

جلسة الموازنة بسقف سياسي مضبوط تخلّلتها مناوشات بين الحلفاء والخصوم



الأنوار: النواب يبتعدون عن مناقشة الموازنة ويكتفون باثارة قضايا عامة



اللواء: «قنبلة عدوان» تدفع برّي إلى اختصار جلسات الموازنة

سلامة يردّ على إتهامات النائب «القواتي» .. وغليان في الأشرفية قبل الحكم في قضية بشير الجميّل



the daily star: Calm Parliament session heralds easy budget OK

l'orient le jour: Le budget 2017, un « exploit » pour les uns, une « mascarade » pour les autres