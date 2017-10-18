عناوين الصحف ليوم الأربعاء 18 تشرين الأول 2017

الأخبار: القوات للتحقيق مع سلامة
المشنوق يحرج الحريري... استئناف «الاستدعاءات» إلى الرياض وجنبلاط غادر إلى «جهة مجهولة»
الديار: لا حسم حول البطاقة البيومترية فهل بدأت التعديلات ؟
القانون الجديد فتح صراعات داخل الطائفة السنية
الحريري : انا مع فرنجية في زغرتا والقوات والتيار في البترون
البناء: البرزاني يستسلم للمعادلة الجديدة: النفط... والمناطق المتنازَع عليها في عهدة بغداد
أمر عمليات أميركي: المشنوق وزهرا على باسيل... والسنيورة وعدوان... على سلامة!
قانصو: فشل مشروع التقسيم والهيمنة في المنطقة... والتنسيق مع سورية حاجة لبنانية
النهار: المفاجأة: لجنة نيابية للتحقيق مع مصرف لبنان
الجمهورية: بيانات إنتخابية بلا موازنة
المستقبل: إجماع نيابي على أن مناقشتها «إنجاز» بعد غياب 12 عاماً
جلسة الموازنة بسقف سياسي مضبوط تخلّلتها مناوشات بين الحلفاء والخصوم
الأنوار: النواب يبتعدون عن مناقشة الموازنة ويكتفون باثارة قضايا عامة
اللواء: «قنبلة عدوان» تدفع برّي إلى اختصار جلسات الموازنة
سلامة يردّ على إتهامات النائب «القواتي» .. وغليان في الأشرفية قبل الحكم في قضية بشير الجميّل
the daily star: Calm Parliament session heralds easy budget OK
l'orient le jour: Le budget 2017, un « exploit » pour les uns, une « mascarade » pour les autres