أسرار الصحف ليوم الأربعاء 18 تشرين الأول 2017

A + A -

البناء: كواليس وخفايا

كواليس

قالت مصادر متابعة للملف الكردي في سورية إن ما جرى مع كردستان العراق يشكل درساً قاسياً لدعاة إقامة كيان كردي سوري. فكلّ الشروط التي توفرت للانفصال الكردي عن العراق لم تنتج ظرفاً مؤاتياً لنجاح التجربة وأجبر مسعود البرزاني على تراجع أطاح مكاسب كانت للأكراد قبل استفتاء الانفصال بدلاً من تحقيق المزيد الذي وعد به. فكيف سيكون الحال إذا ارتكب أكراد سورية المقامرة ذاتها؟ وتوقعت المصادر فرزاً سياسياً في الحالة الكردية السورية لصالح قيادات تتمسّك بالحوار من ضمن العملية السياسية السورية تشبه موقع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في الحالة العراقية.



خفايا

تتحدّث أوساط تيّار «المستقبل» عن أنّ مشاركة شركات لبنانية في إعادة إعمار سورية بعد انتهاء الحرب فيها أمر مؤكد، معتبرةً أنّ هذا الأمر لا علاقة له بتوطيد العلاقات اللبنانية السورية ولا بحلّ أزمة النازحين من خلال التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية، مستندين في ذلك إلى أمثلة من دول إقليمية عدة استمرّت مشاريع الاستثمار بينها رغم توتر العلاقات السياسية… لكن هذه الأوساط تتناسى أنّ التوتر السياسي شيء والمشاركة في سفك دماء السوريين شيء آخر تماماً!

النهار: اسرار الآلهة



يعلم أو لا يعلم

أعلن وزير السياحة فتح مكتب للوزارة في باريس علماً أن المكتب موجود منذ أعوام وقد أوصت لجنة المال والموازنة الحكومة بإقفاله لعدم فائدته.



مفاجأة النواب

فوجئ النواب بعدد المصابين بالسرطان في بر الياس ومحيطها من جرّاء التلوّث في مجرى نهر الليطاني علماً أن المشكلة تعود إلى سنوات.



من يعلن الخبر؟



لم يؤكّد الأمن العام اللبناني ولم ينفِ ما نشره الاعلام الحربي لـ"حزب الله" في شأن القبض على عملاء لاسرائيل في الأيام الأخيرة....



حملة خارجية

يقول ناشط سياسي إن الحملة على النائب وليد جنبلاط ليست محلّية بدليل استقبال الرئيس السوري الوزير طلال ارسلان الأسبوع الماضي وتزامن انطلاق الحملة من جهات عدّة.



الجمهورية:أسرار

هجوم

تبيَّن أن هجوم نائب على مرجع مصرفي سببه وقف عقود لشقيقه مع مؤسستين، واحدة مالية وأخرى للنقل.

عشاء

تلتقي مجموعة معارضة على عشاء بعد غدٍ الخميس لبحث المستجدات المحلية والدولية بهدف وضع برنامج واضح للمواجهة.

معارضة

قال مسؤول روحي إن المدارس الكاثوليكية هي 337 مدرسة 37 منها تُعدّ من المدارس الكبرى وتستطيع تأمين فروقات السلسلة إنما المدارس الـ300 المتبقية لا تستطيع تأمين حاجات حتى طلابها، لهذا نُعارض «السلسلة».



المستقبل: يقال

إنّ ديبلوماسياً عربياً اعتبر أن التداعيات التي نجمت عن استفتاء اقليم كردستان أظهرت بشكل واضح أن مشاريع التقسيم غير ممكنة في المنطقة.