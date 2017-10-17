اعترض طريق "بول" طالبا المال.. ثم طعنه وتوارى عن الأنظار!

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اقدم مجهول في محلة جسر الدامور القديم، على اعتراض الشاب بول جوزف البستاني (18 عاما)، الذي كان عائدا من جامعة الـ LAU في بيروت، متوجها سيرا على الأقدام إلى منزله.



وبوصوله إلى محلة الجسر، قام الشاب المجهول، والذي كان يستقل دراجة نارية باعتراض طريقه، وطلب منه مساعدته في رفع الدراجة ومبلغ من المال، ولما لم يتجاوب معه بول، قام الجاني بطعنه عدة طعنات في مختلف أنحاء جسمه، مما أدى إلى إصابته بجروح خطرة نقل على أثرها إلى مستشفى الدكتور منذر الحاج في الجية. وقد تم إجراء عملية جراحية له وهو ما زال يرقد في المستشفى في العناية الفائقة وحالته الصحية مستقرة.



يذكر أن كاميرات المراقبة المركزة في المحلة استطاعت التقاط صورة الجاني، المتواري عن الأنظار.