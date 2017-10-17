رئيس الخريجين في ESIB المهندس عصام الحاج:" نتمنى أن تتحسن الظروف في لبنان ودول الجوار لتتكامل عملية النهوض والبناء"

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لقاء خريجي معهد الهندسة العالي

اقامت جمعية خريجي معهد الهندسة العالي في بيروت برعاية وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، وحضور حشد وزاري ونيابي ونقابي، عشاء في مطعم لومايون الاشرفية.

وتحدث في الحفل رئيس الخريجين المهندس عصام الحاج فعرض لاوضاع الخريجين بين الامس واليوم، متمنيا تحسن الظروف في لبنان ودول الجوار لتتكامل عملية النهوض والبناء وعلى مستوى كل القطاعات.

رئيس الجامعة اليسوعية الاب سليم دكاش تناول من جهته الواقع الهندسي العلمي والتعليمي، لافتا الى ان اليسوعية ارتقت الى أعلى المراتب وتم تصنيفها بين الجامعات الاول ليس في المنطقة وحسب، انما على المستوى الاوروبي والدولي.

في الختام كانت كلمة للوزير ابي خليل تناول فيها واقع الوزارة والمشاريع المستقبلية التي تعدها على صعيد الطاقة للانتهاء من التقنين وتأمين الكهرباء 24 ساعة يوميا او لجهة توفير المياه الى المدن والقرى والارياف من غير انقطاع، كاشفا ان الوزارة نجحت في اقامة العديد من السدود وفي كل المناطق اللبنانية من اجل تعميم الافادة من الثروة المائية التي كانت تذهب هدرا الى البحر.

واخيرا تناول ابي خليل شؤون القطاع الهندسي الذي يعاني من ظروف أليمة نتيجة الاوضاع غير المستقرة والمتفجرة في دول الجوار والمنطقة التي كانت تشكل السوق التشغيلية للقسم الاكبر إن لم يكن الغالبية من الخريجين والمهندسين اللبنانيين.

وأعرب عن استعداده للبحث مع الجمعية والنقابة وكل المعنيين، في ما يساعد على ترشيد القطاع على صعيديّ التخصص والعمل.