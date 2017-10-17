ملف النزوح السوري على نار حامية

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هي من أكبر القضايا سخونةً، بعدما خرجَت عن الإطار الإنساني، وأضحت قضية سياسية عربية وعالمية بامتياز هي قضية النزوح السوري التي وقف لبنان عاجزاً أمام تداعياتها منذ بدايات الازمة في ظل التفكك الداخلي في مواجهتها.

لتغدو هذه الأزمة من أخطر ما واجهه الشعب اللبناني في تاريخه، وهو الامر الذي وصفه رئيس الجمهورية بالانفجار المرتقب اذا لم تتم معالجته . فبينما يحاول البعض التخفيف من اهمية اللقاء الذي جمع الرئيس عون بممثلي المجتمع الدولي لتحميلهم

مسؤولية ايجاد الية جدية لاعادة النازحين الى بلادههم، لا بد من الاشارة لهذا البعض ان هذه الخطوة ما كانت الا نتيجة لاستشعار الدولة اللبنانية بخطوات دولية تصعدية مرتقبة لابقاء هؤلاء النازحين في لبنان لاهداف سياسية بحت لاتخفى على احد .هذا الاستشعار ليس بالناتج من العدم فهو يترافق مع كلام الرئيس الامريكي دونالد ترامب في الامم المتحدة والذي دعا فيه الى ابقاء النازحين في لبنان، الامر نفسه الذي دعا اليه الامين العام للامم المتحدة السابق بان كي مون منذ سنوات والذي تضمن طلب تجنيسهم في الدول المستضيفة. هذه الوقائع يثبتها واقع النازحين السوريين الى لبنان والذين بلغوا ال 1.192.296 نازح حتى 31 اذار 2015 مسجلين حسب الامم المتحدة اي قبل ما يقارب السنتين من اليوم .الا ان الامر غير المنطقي ان يختار العدد الاكبر من النازحين لبنان بدلا من دول تبعد عشرات الكيلومترات فقط عن اماكن نزوحهم ، فاختاروا قطع الاف الامتار واللجوء الى مناطقنا في ظل غياب الرقابة سابقا، واذا كان السبب الذي دفع بهم الى لبنان اقتصاديا فهي مشكلة واذا كان السبب سياسيا بحتا فهي مشكلة اكبر .

فهل سيترفع كل المزايدين بالمواضيع الانسانية تحت غطاءات سياسية عن تحريف مسار المساعي الجدية التي تقوم بها الدولة لانهاء ملف يمكن ان يهدد بقاء جميع قاطنيه ؟