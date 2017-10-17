بعد الحملة على باسيل اثر جولته في قضاء عاليه.. حكمت ديب يردّ!

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هذا الكلام الذي قاله الوزير جبران باسيل في رشميا نزل نزول الصاعقة عند من احتكر الجبل سياسيا لسنوات طويلة عبر نسج تحالفات تفضي الى جعل ممثلي مختلف الطوائف والمذاهب من لون سياسي واحد. فهل في كلام باسيل ضرب لمصالحة الجبل التاريخية كما اعتبر هذا البعض ؟

الوجود الوازن للحزب الاشتراكي واقع لا يعطيه شرعية ابقاء الواقع كما هو ورفض اي محاولات تغييرية اصلاحية بحسب ديب، خصوصا في ظل المحاولات السابقة التي لم تأت بنتيجة من خلال اقامة لجان مشتركة بهدف تحسين ظروف العودة الاقتصادية .

قرى على حيلها فارغة بهذه الكلمات يصف ديب واقع الجبل الذي لا يشغل وظائفه العامة اي من العائدين ، مما يجعل العودة عودة ويكأند فقط.

حركة باسيل السياسية ليست بالامر المستحب عند من رسخ وجوده في ظل غياب الاخر ، الا ان تحميلها عنصرية سياسية هو محاولة فاشلة للحد منها، واذا كان فعلا في كلامه عنصرية، فأين يصنف المتحاذقون كلام بعض النواب في جلسات اليوم... هل هو ارهاب سياسي ؟