تفاصيل جديدة - قاتل زقاق البلاط :" سألو الماما"!

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بعد الجريمة التي هزّت الوسط اللبناني وأذهلت كل اللبنانيين، لا زال الجو في منطقة "زقاق البلاط" مسرح الجريمة حزين.

وفي التفاصيل الجديدة للجريمة المروعة التي ارتكبها المراهق "علي يونس" أفادت قناة المستقبل أنّ "علي" أطلق النار على 3 أشقاء من آل شهاب، لافتة إلى أن الأشقاء في وضع حرج فيما يقوم الطاقم الطبي بإجراء عمليات جراحية لهم.

فيما طالب والد الأشقاء الثلاثة المصابين وزارة الصحة أن تتكفل بعلاجهم حتى النهاية لأنّ وضعهم الصحي حرج ودقيق.

وقد أكد مصدر أمني أنّ القاصر "علي" يعاني من حالة نفسية معقدة ونوع من الانطوائية ولم يؤخذ بإفادته حتى الساعة بسبب حالة الصدمة التي يعيشها، وذلك بحسب ما أفادت المستقبل، كما أشار إلى أنّ "علي" ترك المدرسة منذ سنوات ويمضي أغلب وقته في المنزل بلعب الألعاب الالكترونية القتالية.

يذكر أنّ "علي يونس" ابن بلدة عين قانا مواليد علم 2003 قد أقدم صباح اليوم على إطلاق النار على والده محمد في منطقة زقاق البلاط ما أدى إلى مقتله، وفي التفاصيل التي علمها موقع LIBAN8 من شهود عيان أنّ المراهق "علي" أقدم على قتل والده ثم قتل ناطور المبنى بعدما شاهده ليخرج إلى الطريق العام ويطلق النار على المارة، لتكون حصيلة الجريمة المروعة 3 قتلى 4 آخرين.

وقد سارعت القوى الأمنية لتوقيف الجاني وعملت على توقيفه لمعرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الجريمة المروعة.

وحتى الساعة لا تزال ملابسات تلك الجريمة غامضة وغير معروفة، في حين يصر "علي" عند سؤاله عن السبب خلف اقدامه على فعلته هذه بالقول: "إسألوا ماما".



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