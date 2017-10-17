عدد اللبنانيين المسجلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة فاق التوقعات!

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يبدو ان في انتخابات ايار 2018 سيعدل صوت المغترب اللبناني الموازين. ففي 20 تشرين الثاني تنتهي المهلة التي حددتها وزارة الخارجية ليسجّل اللبنانيون غير المقيمين اسماءهم للمشاركة في الاقتراع. ومنذ انطلاق العملية فاق عدد اللبنانيين المنتشرين توقعات الوزارة لاسيما بمقارنتها مع واقع عامي 2013 و2017 . حتى ان هذه المهلة قد تكون قابلة للتمديد اذا استمر الاقبال على ما هو عليه



وزارة الخارجية بالتنسيق مع بعثاتها في الخارج بسّطت نوعية المستندات المطلوبة فباتت تقتصر على جواز سفر لبناني او اخراج قيد لبناني اضافة الى سند اقامة اي جواز سفره في بلد الاغتراب او ما يعادله. اما الية التصويت فلم تعد تستوجب الحضور الشخصي الى السفارة التي قد يستغرق الوصول اليها ساعات في البلدان الكبرى



تسهيلات اخرى قدمتها وزارة الخارجية على صعيد عدد المسجلين المطلوب توافره لفتح قلم اقتراع



الاسبوع المقبل ستطلق وزارة الخارجية والمغتربين حملة التسجيل على نطاق واسع حتى يصل الصوت الى كل اللبنانيين في كل بلدان انتشار. خطوة جبارة تجني اليوم ثمار الصولات والجولات في دول الانتشار



اليوم عاد اللبناني ليجدد ثقته ببلده وعاد ليختبر ما مدى اهلية هذه الثقة، في وقت تنصب الانظار نحو دول الانتشار ويتكثف النشاط السياسي فيها لأن لبنان المغترب قد يشكل بيضة القبان بالنسبة لشريحة من اللبنانيين.