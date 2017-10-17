محامي طارق يتيم للمحكمة: موكّلي يتعاطى 40 سيجارة حشيشة في اليوم!

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امام محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي طارق البيطار مثل الموقوف طارق يتيم المتهم في جريمة قتل المواطن جورج الريف الى جانبه شريكته اثناء الجريمة لينا حيدر وبحضور موكله العائد عن الاعتكاف المحامي انطوان طوبيا.

طوبيا قدم مرافعته معتبرا ان رلى بو صالح زوجة المغدورجورج الريف هي من يجب محاكمتها لانها مسبب الجريمة بسبب اصرارها على ملاحقة سيارة يتيم بعد حادث سير بسيط

طوبيا شرح للقاضي ان طارق يتيم يعاني من طفولة صعبة وقد تربى في ميتم وتعرض لمحاولة ذبح مما سبب له حالة من الصراع الدائم

وتابع محامي القاتل ان موكله يتعاطى حوالي 40 سيجارة حشيشة في اليوم الواحد الى جانب احتساء الكحول بالاضافة الى تناوله ادوية ما يسبب له التوتر وحالة من العصبية الشديد

ليصل في الخلاصة الى ان القاتل بالاضافة الى المخدرات والمشروب انزعج من الزمور والمطاردة وانفعل لتقع الكارثة وكونه لا معرفة مسبقة مع المغدور فالمواد الجرمية غير كافية لذلك طلب موكله بمنع محاكمة يتيم وفق المادة 549 ومحاكمته استنادا الى المادة 550 التي تنص على عقوبة السجن مدة 7 سنوات كحد اقصى

عند هذا الحد أرجئت الجلسة لاصدار الحكم في 21 تشرين الثاني

المحامي زياد بيطار وكيل المغدور جورج الريف اوضح للـ"او تي في" مجريات ما حصل في الجلسة رقم 19 امام الجنايات

لدى سؤال القاضي للقاتل طارق يتيم التي تثبت كاميرات المراقبة جريمته ماذا يريد من المحكمة اجاب: البراءة لصديقتي لينا حيدر ولنفسي الشفقة والرحمة... رحمة لم يمارسها على الضحية جورج الريف اثناء قتله بعد طعنه بالسكين مرات عدة