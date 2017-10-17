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هل قرّر المشنوق الإعتذار من باسيل؟

17
OCTOBER
2017
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بعدما تكهربت على خط الداخلية الخارجية بكلام متوتر عالي المنسوب، على خلفية انتفاد وزير الداخلية لسياسة لبنان الخارجية "الشاردة" ها هو الوزير نهاد المشنوق يتحدث لل او تي في مؤكدا ان المشكلة مع الوزير جبران باسيل ليست شخصية ولكن....

قبل ان يغرد باسيل حاسما الموقف، كان تصويت لبنان بانتخابات الاونيسكو قد استدعى اعتذارا من المشنوق لمصر عبر تويتر اذا ثبت ان لبنان صوت لصالح قطر ضد مصر... وحتى الامس القريب ظل المشنوق متمسكا بموقفه

تغريدة باسيل هذه وجهها لمن لا يريد ان يفهم فقال:" لبنان لم يصوت لقطر ضد مصر بل ابعد نفسه عن المشكلة كما ينص البيان الوزاري"... كان سبقها كلام للنائب المستقبلي عقاب صقر لصحيفة الشرق الاوسط جاء فيه: باسيل لم يخطىء بملف التصويت بالاونيسكو فالقرار الذي اتخذه لبنان هو قرار الدولة ككل والحريري في صلبه تماماً...فهل مواقف المشنوق من لقاء المعلم باسيل الى تصويت لبنان بالاونيسكو تعبر عن راي رئيس الحكومة سعد الحريري؟

يميز وزير الداخلية بين سياسة رئيس الجمهورية الذي يعتبره فوق كل السياسات وسياسة الخارجية اللبنانية وهو العائد من زيارة لقصر بعبدا امس:

ولكن ماذا عما اعلنه امام لقاء بسيدات بيروت وهو القائل: من وقت ما جيت عالداخلية ما في طلب اجا من التيار او اهل بيروت او عكار او طرابلس القانوني والغير قانوني الا ونقذتو ومشي.

هل ستترشح للانتخابات؟ على هذا السؤال يختم المشنوق :"بعد بكير عالجواب!

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