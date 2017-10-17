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للمرة الأولى منذ زمن ... إنه عنوان يصلح للكثير من أحداث هذا العهد ... وهذه الحكومة ...

للمرة الأولى منذ 97 عاماً ... قانون انتخابي يُدخل نظام النسبية وينسف لعبة الاقتراع المعروف النتيجة سلفاً ...

للمرة الأولى منذ عشرين عاماً، سلسلة رتب ورواتب متوازنة بين موجباتها ومتوجباتها ...

للمرة الأولى منذ خمسة عشر عاماً، إحياء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ... إحدى مؤسسات وثيقة الوفاق الوطني، التي كادت تسقط بمرور الزمن ...

للمرة الأولى لبنان بلد نفطي ... للمرة الأولى لبنان يدحر داعش بقواه الذاتية ... واليوم، مرة أخرى، مجلس نواب يناقش موازنة الدولة، للمرة الأولى منذ اثني عشر عاماً ...

إنها سلسلة من الأوليات ... ومن الأولويات ... لا يُعمى عنها ... حتى من فقد بصره ... لكن قد يتعامى عنها، وحده من فقد بصيرته ...

ولذلك، يستمر بعض حفلات النق ... وأجواق النعيب والانتحاب ...

وهو أمر مشروع في الديمقراطية ... أن يُظهر سياسي ما نفسه، على أنه ضحية... عله يكسب صوتاً ... أو يستثمر في الشر والأسوأ ...

لكن ما ليس مشروعاً، أن يغلف هؤلاء حفلات استرزاقهم الانتخابي هذا، بالمذهبية ... وأن يجعلوا من فشلهم السياسي، قميص عثمان مذهبياً... فعلياً وحرفياً ...

طيلة أعوام عديدة ماضية ... رفع المسيحيون شعار إحباطهم وتهميشهم وإقصائهم وتصحير بيئاتهم كافة ... لكن يومها، كان ميشال عون مبعداً ... وأمين الجميل منفياً ... وسمير جعجع معتقلاً ... وكان نوابهم يعينون عنهم وباسمهم، بأقل من 13 بالمئة من أصواتهم ... وكان الآلاف من شبابهم في السجون، لمجرد مطالبتهم بالاستقلال... لا شيء غير الاستقلال ... وللبنان ... لا لأي بلد آخر ...

فهل هو الوضع نفسه، لأي جماعة لبنانية كريمة اليوم؟

لا أيها السادة ... كفى متاجرة بالمذهبية ... فسعد الحريري هو سعد رفيق الحريري ... وهو رئيس حكومة لبنان ... وهو رئيس أكبر كتلة نيابية فيه ... أياً كان موقفنا أو موقعنا أو وضعنا أو واقعنا ... يظل الوطن أكبر ... والله أكبر ...

وفي سياق متصل تماماً ... وبعد سجال نيويورك والأونسكو ... الأوتي في تسأل نهاد المشنوق بالذات، عن جبران باسيل تحديداً ...