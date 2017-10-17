زيارة وزير الدفاع الوطني الى كوريا‎

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واصل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف زيارته الرسمية الى كوريا الجنوبية حيث التقى وزير الدفاع الكوري الجنوبي السيد سونغ يونغ مو في حضور الوفدين العسكريين اللبناني والكوري.

المحادثات ركزت بمجملها حول التعاون العسكري بين البلدين وسبل تعزيز هذا التعاون وتطويره.

وقد شرح الوزيرالصراف احتياجات الجيش اللبناني العسكرية وطرح امكانية بحث مسودة تعاون عسكري بين الجانبين.

من ناحيته رحب الوزير الكوري بالتعاون بين البلدين مشيرا الى زيارة ينوي القيام بها الى بيروت في تشرين الثاني المقبل لبحث كيفية تعزيز هذا التعاون وتطويره.

على صعيد اخر شارك الوزيرالصراف والوفد المرافق في افتتاح معرض "ايدكس٢٠١٧" للصناعات العسكرية في سيول حيث جال في ارجاء المعرض واطلع على ابرز الصناعات العسكرية واحدثها واستمع الى شروحات مفصله حولها .