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نشر الفنان أنيس زبيدي، فيديو يظهر تلاسنا بين عدد من الاشخاص، تطور الى تضارب بالعصي واستعمال الآلات الحادة كالسكاكين وغيرها.



وفي التفاصيل، أن الاشكال وقع بين سائق باص مدرسة، وعدد من سكان بناية في الدكوانة، قيل انه على خلفية موقف سيارة، ليقوم أحد سكان البناية بالتهجم على السائق الذي توقف لبضع دقائق أمام البناية لتوصيل الطلاب الى بيوتهم، وبعد الأخذ والرد بين سائق الباص وأحد سكان البناية، قام الاخير بالتهجم ليه وضربه ، حيث عمد على استخدام سكينا كان بحوزته، ليصيب السائق بجروح.



كل هذه الاحداث حصلت أمام أعين الاطفال في الباص، الذين ظنوا أن ما يشاهدونه هو مشهد من فيلم، إلا أن الواقع كان مغايرا لذلك، فبدأت مشاعر الخوف والهلع تعتريهم، الى ان عاد السائق الى الباص وفُضّ الاشكال.