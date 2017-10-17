كلام جبران باسيل يؤكّد منطق الشراكة الفعليّة بين المسيحيين والدروز في الجبل

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مثّل جبل لبنان في التاريخ القديم والمعاصر الركيزة الأساسية في انبلاج الحقيقة اللبنانية المبنيّة في الأصل على الشراكة المسيحيّة-الدرزيّة، على الرغم مما اعتراها من فجوات دمويّة تجاوزت حدود الجبل سنة 1861 لتبلغ قلب الشام. وفي سنة 1978 و1983 بلغ المشهد الدموي ذروته، وكان هذا يتكرّس بفعل اندراج لبنان بصورة عامّة والجبل بصورة خاصّة في لعبة الأمم بتجاذباتها التي أوصلت إلى خلوّ الجبل في لحظة من اللحظات من أبنائه. لم يحجب المشهد الدمويّ المتكرّر في الجبل تلك الحقيقة الميثاقيّة المتجليّة في العيش الواحد ما بين المسيحيين والدروز في الجبل، ويعتقد معظم المفكرين السياسيين اللبنانيين أنّ هذا المثال وإن عطب غير مرّة ظلّ القاعدة لعقد سياسيّ وميثاقيّ تمثّل بصورة أعم وأفصح مع تكوين لبنان الكبير. ومع بلوغ هذا اللبنان عينًا مرحلة الاستقلال ازدادت القناعة بضرورة تجسيد الميثاق وجعله حالة أنموذجية لتعميم منطق الشراكة، وهذا عينًا لسان حال من أسّس للفلسفة الميثاقية في معرض النقاش الذي ساد خلال معركة الانتخابات الرئاسيّة أو معركة قانون الانتخابات النيابيّة.

العقد الميثاقيّ بواقعيته وتجلياته، يتمّ بين طرفين أو أكثر بملء إرادتهم وحريتهم. ليس في العقد، أيّ عقد، ما يشير إلى صفة الاستتباع، بمعنى أن العلاقة بين مكوّنات العقد، وهو العماد التكوينيّ للبنان، لا يسوغ رصفها في إطار علاقة التابع بالمتبوع، وإلاّ فإنّ صفة العقد بفلسفته ومعناه تصبح باطلة أي غير قائمة وراسخة. خصوصية الجبل تميّزت بجوهر هذا العقد الذي ظلّ أقوى من المحن حتى بلغنا في التاريخ القريب مرحلة التهجير خلال الجبل من خصوصيّته. ثمّة إحساس سائد ومتين ومكتوم عند غالبية مسيحيي الجبل، بأنّ عودتهم إليه في مرحلة ما بعد الطائف مهشّمة بالضرورة وقد أدّت غير مرّة إلى ظهورهم مهمّشين، فبدوا في محطات كثيرة كأجراء وليس كشركاء. ثمّة بون شاسع بين أن يكون المسيحيّ شريكًا في القرار بموجب العقد أو أجيرًا خاضعًا لمقاييس يفرضها الآخرون، فيما رنا المسيحيون ويرنون إلى أن يكونوا شركاء ضمن سياسة العقد، كما كانوا في محطات عديدة حيث تميّزت العلاقة بشراكة كاملة في الاتفاق السياسيّ أو الخصومة السياسية بين الرئيس كميل شمعون والزعيم كمال جنبلاط والأمير مجيد أرسلان رحمهم الله تحيط بهم شخصيات سياسية عديدة. لا يمكن نسيان الثورة البيضاء التي انطلقت من قلب الشوف بوجه التمديد للرئيس بشارة الخوري بشراكة كاملة بين كميل شمعون وكمال جنبلاط وغسان تويني وآخرين، وقد أدّت إلى استقالته وانتخاب شمعون خلفًا له. وكلّ هذا تمّ بشراكة مسيحيّة درزيّة أثّرت في تاريخ لبنان وأثرته.

مذ عاد المسيحيون إلى الجبل، لم يشعر المسيحيون بكمال العودة في المطلق، وهذا الشعور لم يتمثّل في بيئة مسيحية واحدة، حتّى لا يتبيّن أن ثمّة احتكارًا آحاديّ الجانب لهذا الشعورمكنونًا عند التيار الوطنيّ الحرّ، بل هو شعور ممدود في داخل بيئة القوات اللبنانيّة حيث علا الصراخ عن مسألة الغبن القائم في الحقوق، مما جعل رئيس القوات اللبنانيّة الدكتور سمير جعجع يتكلّم على العودة الكاملة بمعناها السياسيّ وليس بإطارها البيولوجيّ. فالعودة البيولوجيّة شيء، والعودة السياسيّة شيء آخر، وهناك فرق كبير بينهما. ذلك أنّ العودة السياسيّة ترتقي إلى مصفّ الشراكة الفعليّة من خلال بناء التحالفات السياسيّة سواء تمحورت على مستوى الانتخابات النيابيّة، أو توسّعت باتجاه القرار السياسيّ في لبنان، أو حتى هي قائمة في الخصومة إذا كان لا بدّ منها مع مراعاة دقيقة لخصوصية هذا التكوين. في حين أن العودة البيولوجيّة تسمح للمسيحيّ العائد إلى الجبل بالتواجد الاجتماعيّ في كلّ المناسبات ولكن شراكة في القرار، لأنّ القرار بإمكانه أن يكون مرهونًا في مكان آخر. ويمكن القول هنا بأن الانتخابات النيابيّة حتى سنة 2009، في عاليه والشوف بحسب النظام الأكثريّ، وإن نجح فيها آنذاك من مثّل الوجه السيادي للبنان، لم تؤد إلى مشاركة فعليّة في القرار بل إلى مراعاة الطرف الآخر. فإذا شئنا المراعاة نهجًا في الحقّ فهذا حسن على أن تكون متوازنة، أمّا إذا فقدت توازنها فهنا بالتحديد بيت القصيد. حينئذ يتجوّف العيش الواحد المرجوّ من الجميع. وهنا لا بدّ من التذكير بأنّ النائب وليد جنبلاط ومنذ أن انتخب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهوريّة لم يقم بزيارته لا في قصر بعبدا ولا في قصر بيت الدين ولم يشارك على المستوى الشخصيّ في استقباله في دير القمر كما كان يفعل مع الرئيس السابق ميشال سليمان، وحين نال العماد عون سنة 2005 75% من الأصوات المسيحيّة وبات يمثّل الغالبية المسيحيّة بالأرومة اللبنانية والتكوين المشرقيّ كانت الرسالة واضحة بضرورة تكريس التوازن الميثاقي بين كلّ المكونات اللبنانيّة.

وزير الخارجيّة ورئيس التيار الوطنيّ الحرّ جبران باسيل، في تجواله في قضاء عاليه يوم الأحد الفائت لم يفصل بين العيش الواحد والعودة السياسيّة الكاملة إلى الجبل، سواء في كلمته في سوق الغرب أو في كلمته في رشميا. فلماذا رصف كلامه ووصفه بأنه يجافي روح المصالحة التي رعاها البطريرك مار نصرالله بطرس صفير وكرّسها أيضًا البطريرك ما بشارة بطرس الراعي؟ وبالمناسبة ثمة ملاحظة استطراديّة يمكن وضعها هنا في هذا السياق، بأن الأرثوذكس في عاليه بخاصّة والجبل بعامة كانوا أوّل السعاة إلى العودة مع بناء كنائسهم برعاية المطران جورج خضر آنذاك وجاء بناء كنيسة القديس جاورجيوس في سوق الغرب والدير برعاية المطران الياس عودة في القرية التي كانت جبهة عاصفة بكلّ ما للكلمة من معنى لبنة من لبنات العودة الروحية، لقد بدأت المصالحة معهم. وبرأي الأغلبية المسيحيّة فإنّ العودة الروحية جزء من عودة متكاملة تتمثّل بالعودة الاقتصادية والتربويّة والإدارية والمالية والعمرانية والسياحيّة، ولا يمكن لأحد أن ينسى بأن بناء جامعة البلمند في سوق الغرب تمّ باتفاق بين النائب وليد جنبلاط ورجل الأعمال الصديق أنيس نصّار ومساهمتهما، إنّما يفترض بالجميع أن يقروا بأن العودة السياسيّة للمسيحيين تتويج للمصالحة بإعادة الاعتبار لمنطق الشراكة القعليّة. وكلام جبران باسيل يصبّ في هذا التتويج، بمعنى أن النواب المسيحيين الذين سيفوزون في الانتخابات سواء كانوا من جهة التيار الوطنيّ الحر كسيزار أبو خليل أو الياس حنا أو من الاتجاه الآخر كهنري حلو أو أنيس نصار، أو في الشوف، لا يفترض ان يتصرّفوا وكأنهم مستولدين في كنف رحم آخر انجبهم، ذلك أن الانصهار الوطنيّ المطلوب يجيء بكليّته من طبيعة الشراكة الحيّة والمتحرّكة في الجبل وفي كلّ المناطق اللبنانيّة، بمعنى أن الصوت المسيحيّ يجب ان يسمع ويكون متفاعلاً كما أصوات المكونات الأخرى من دون الانتقاص من قيمة الخصوصيات القائمة، فلبنان كلّه قائم على لقاء الخصوصيات وتفاعلها وتواجدها وانصهارها في قالب وطنيّ، والخصوصيّة الدرزيّة في الجبل ليست بعيدة عن الخصوصية المسيحية كما ان الخصوصيّة المسيحيّة ليست بعيدة عن الخصوصية الدرزيّة، والجبل مكوّن من تلاحم الخصوصيتين، وحين بلغتا منطق التأزم والتورم والتمزق مات الجبل ومات لبنان معه.

لم يشأ جبران باسيل في سوق الغرب إلاّ التأكيد على العيش الواحد، رفض الرجل الكلام في العيش المشترك بل العيش الواحد. لم يظهر ما يدلّ إلى نقض المصالحة في الجبل، بل أشار وبتصميم ضروريّ إلى معاني اكتمالها وهذا حقّ للمسيحيين أن يتمتعوا به على كلّ المستويات فما الضير بالإشارة إلى هذه الناحية، وهل هي مرفوضة من الشريك الآخر القائل دومًا بأن الحارة بلا نصارى خسارة؟ لقد دافعت سوق الغرب في وحدة لبنان بدفاعها عن الشرعية في بعبدا، وقد تجسدت فيها معالم الكرامة السياسيّة والإنسانية. وبعد العودة ساهمت سوق الغرب بالمصالحة في الجبل، وهي تريد أن تظلّ ركنًا فيها من خلال جامعة البلمند ومن خلال دور أبنائها في رفعتها. وجبران باسيل بافتتاحه مركز التيار الوطنيّ الحرّ أكّد على معنى هذا السطوع.

ما أراده جبران باسيل في جولته الجبلية، أن يؤكّد على مسلمة أساسية وهي العودة النفسية والسياسيّة والاقتصادية والإدارية لمسيحيي الجبل حتى تترسّخ الشراكة وتكون منطلقًا لعهد جديد يسطره عقد أكيد تبرمه الإرادات الحرة والمتكاملة والمتفاعلة في وحدة لبنان إنطلاقًا من جبله الأشمّ.