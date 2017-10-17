أحمد فتفت يهاجم ​المحكمة العسكرية وحزب الله: "لا يمكن ان نبني ثقة بالدولة بوجود سلاح آخر غير سلاح الجيش"

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أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت في كلمة له في جلسة مناقشة الموازنة العامة لعام 2017 إلى انه "سينتهي العام المالي 2017 خلال اسابيع قليلة كما يفترض ان نناقش في هذه الايام موازنة عام 2018 لكن يبقى هذا الانجاز، انجاز كبير لأنه من 12 سنة لم نناقش الموازنة و"الله يسامح اللي كانوا السبب".



ولفت إلى انه "نحن أمام حكومة استعادة الثقة بالدولة، والدولة هي المؤسسة التي ترعى الجميع وهي التي تتمتع بحصرية استعمال العنف والسلاح، من دون هذه الحصرية لا دولة وبالتالي بوجود سلاح آخر غير سلاح الجيش لا يمكن ان نبني ثقة بالدولة اللبنانية"، متوجها إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالقول: "أنا غير موافق على قوله اننا بحاجة إلى سلاح غير سلاح الجيش، فهذا السلاح استمعل في الداخل بشكل مباشر وغير مباشر". ورأى انه "لا يمكن ان تستعاد الثقة بدولة لا تؤمن ولا تؤَمّن حصرية السلاح".



من جهة أخرى، قال: "ما ارتكب بقضية أحمد الاسير يوجب المحاسبة، هناك قول كبير وشائع ان الظلم في السوية هو عدل في الرعية، والناس تتساءل أين قاتل سامر حنا؟ أين قاتل هاشم السلمان أمام السفارة الإيرانية؟"، لافتا إلى ان "هناك انطباع انه هناك تفريق بين اللبنانيين، هناك استنسابية وأن المحكمة العسكرية ممذهبة بقراراتها". واكد فتفت انه "لا يجوز العودة الى ما سمعناه مؤخرا عن عودة القبور ونبش عظام الموتى، والكلام العنصري يؤذي"، متسائلاً:"ما مصلحة لبنان من الهجوم على دول الخليج وتحديدا السعودية؟ ما مصلحة اللبنانيية العاملين في دول الخليج؟".