living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنتحر بسبب.. الهويّة اللبنانية!

17
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
إأقدم الشاب علاء فرج  (21 سنة) من بلدة مشتى حمود ـ عكار على اطلاق النار على نفسه  بواسطة بندقية صيد في منزله نقل على الفور الى مستشفى السلام في  القبيات حيث ما لبس ان فارق الحياة.
 
 وحضرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وبوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.
 
وبحسب ما نقل عن اهالي الشاب، فإن السبب الأساسي المرجح لأن يكون سبب الإنتحار هي المعاناة التي عاشها علاء بسبب عدم امتلاكه هوية لبنانية، ما حرمه من كثير من الفرص وعرضه لمشاكل حلال حياته. 
 
شقيق المنتحر قال  في تصريح لـ"الجديد": "انا لبناني منذ عشرين عاما ولم احصل على الهوية واصبحت اخجل من الناس انني لبناني وابن مشتى حمود لم احمل الهوية."
 
وقد تحولت قضية انتحار علاء إلى قضية انسانية ، لاقت تعطافا من قبل الناس واهالي البلدة. 
 
من جهته رئيس جمعية التعاون الدولي  المحامي زياد بيطار الذي زار منزل العائلة وقدم لهم التعازي، اكد انه سيعمل على مساعدتهم في تامين الهويات لباقي أبناء العائلة ، وقال بيطار "كلنا ثقة بالقضاء اللبناني وبعهد الرئيس العماد ميشال عون وفي عهده لا يظلم احد، وسنعمل على مساعدة الاهل في تامين الهويات لهم."
 
 
 
Al-Jadeed
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout