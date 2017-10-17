رئيس الجمهورية يتسلم اوراق اعتماد ستة سفراء جدد

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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم تقديم اوراق اعتماد ستة سفراء معتمدين في لبنان، يشكلّون الدفعة التاسعة من رؤساء البعثات الديبلوماسية الذين يقدمون اوراق اعتمادهم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وتضمنت الدفعة التاسعة من السفراء: سفير مملكة هولندا Jan Hendrik Antoon Waltmans، جان هاندريك انطون والتمنز، سفيرة جمهورية كندا Emmanuelle Lamoureux، ايمانويل لامورو، سفير مملكة السويد Per Jorgen Lindstrom بير جورغين ليدسترون، سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية GONI Modu Zanna Bura، غوني مودو زانا بورا، سفير مملكة ماليزيا Mohd Aznor Bin Mahat، مهد ازنور بن ماحات، سفير انتيغا وبربودا Hanna Milad Akar حنا ميلاد عكر. وحضر تقديم اوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والمدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد والامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي ومديرة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة ميرا ضاهر فيوليدس.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني.

بعد ذلك حيّا السفير العلم ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الدبلوماسية.

ولدى مغادرة السفير، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الدبلوماسية.

وفي ما يلي نبذة عن السفراء الجدد:

سفير مملكة هولندا جان هاندريك انطون والتمنز

- حائز على اجازة في الحقوق في العام 1986، وتدرج في مناصب ادارية عدة لدى وزارة خارجية بلاده كما عمل في حقل المساعدات الانسانية.

- ترأس بعثة بلاده في زامبيا قبل ان يتولى رئاسة البعثات الديبلوماسية العائدة لمملكة النروج في افغانستان والعراق حيث عمل سفيرا منذ العام 2015

سفيرة جمهورية كندا ايمانويل لامورو

- حائزة على اجازة في العلاقات الدولية من جامعة اوتاوا واجازة في الصحافة من جامعة كيبيك.

- تتكلم العربية والاسبانية والفرنسية والانكليزية.

- عملت كمستشارة قبل ان تتولى المهام الاعلامية في اذاعة كندا الدولية كمسؤولة عن قسم الاخبار فيها.

- دخلت الى وزارة خارجية بلادها حيث تقلبت في مناصب عدة كمسؤولة عن ملفات النمو في افريقيا والعلاقات الفرانكوفونية ورئيسة قسم العلاقات مع الدول العربية، كما تولت دراسة ملفات متعلقة بعلاقات كندا مع تسع دول في الشرق الاوسط هي: ايران، العراق، المملكة العربية السعودية، الامارات العربية، البحرين، عمان، قطر، الكويت، واليمن.

سفير مملكة السويد بير جورغين ليدسترون

- حائز على دراسات عليا في القانون والقانون الدولي من جامعة ستوكهولم.

- عمل في البحرية الملكية السويدية قبل ان يتقلب في مناصب ادارية عدة في وزارة خارجية بلاده، ويتولى مناصب في سفارات السويد لدى كل نم مقدونيا وكوسوفو، جنوب افريقيا، عمان، الرباط، بغداد، بروكسل، واسلام آباد.

سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية غوني مودو زانا بورا

- حائز على اجازة في العلوم الادارية.

- تولى عدة مهام ادارية وديبلوماسية وترأس لجان عمل عدة متعلقة بقضايا المرأة وشؤون النفط ومسائل النمو قبل ان يتم انتخابه سيناتور في مجلس شيوخ بلاده في العام 1998.

سفير مملكة ماليزيا مهد ازنور بن ماحات

- حائز على اجازة في العلوم الادارية من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة الاميركية

- تولى مناصب ادارية عدة في وزارة خارجية بلاده وعمل قنصلا لماليزيا لدى اندونيسيا قبل ان يعين وزيرا مفوضا في كييف.

سفير انتيغا وبربودا حنا ميلاد عكر

- لبناني من مواليد بلدة كفرحزير الكورة، حائز على اجازة في العلوم الادارية من الجامعة اللبنانية الاميركية.

- متخصص في العلوم التجارية.

- عمل في حقول التخطيط الاستراتيجي والرؤى الادارية.

- شغل مناصب تنفيذية في مشاريع لوزارة الطاقة والمياه.