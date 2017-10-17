سقوط 4 قتلى و3 جرحى.. تفاصيل جديدة عن جريمة زقاق البلاط المروّعة!

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" عن سقوط 4 قتلى و3 جرحى في منطقة زقاق البلاط.

وفي التفاصيل أن المدعو علي محمد يونس (مواليد 2003) أطلق النار عند السادسة والربع صباحا من بندقية صيد على والده محمد فقتله على الفور.

ثم خرج الجاني من منزله مطلقا النار في اتجاه ناطور المبنى المجاور المدعو منصور أحمد عبد السلام (سوري الجنسية) فأصابه وما لبث أن فارق الحياة في مستشفى الجامعة الأميركية، كما أصيبت زوجته سلوى العلي ووضعها مستقر.

كما أطلق النار باتجاه علي محمد المرعي (سوري الجنسية) فقتله أيضا.

وأفاد مندوبنا عن إصابة 3 أشخاص آخرين بين قتيل وجريح لم تعرف هوياتهم بعد.

وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان وأوقفت مطلق النار وضبطت السلاح المستخدم.