بالصور - ابن الـ14 عاماً قتل والده ثم أطلق النار على المارة.. تفاصيل جريمة زقاق البلاط المروّعة!

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تطوّر خلاف صباح اليوم قرب الحسينية في محلة زقاق البلاط في بيروت الى اطلاق نار ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى.

وفي التفاصيل حسب مراسل "المنار" عبر "تويتر"، ان مطلق النار يدعى "ا.ي." وعمره لا يتجاوز الخمسة عشر سنة، وقد قتل والده ثم أطلق النار على المارة في زقاق البلاط والحصيلة الاولية قتيلين وعدد من الجرحى.

وعلى الفور انتشر الجيش اللبناني في المنطقة كما عملت سيارات الاسعاف على نقل الجرحى والقتلى الى المستشفيات.

وأفادت اذاعة جرس سكوب فيما بعد أن القوى الأمنية توقف مطلق النار في زقاق البلاط، زاروب البغدادي، وهو مراهق من آل يونس أطلق النار على والده فأرداه وشخصين آخرين وأوقع 3 جرحى.