استعدّوا - هذا هو موعد أوّل منخفض جوّي سيضرب لبنان!

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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجويّة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك طقس الايام المقبلة وكتب:

طقسٌ مشمس وصافي يسيطر على لبنان وسوريا وفلسطين خلال هذا الأسبوع يتخلّله ارتفاع بدرجات الحرارة نهاراً بينما تبقى باردة في ساعات الليل والفجر الأولى.

*طقس يوم الأربعاء، مشمس قليل الغيوم.

*الحرارة على الساحل من بيروت الى صور: 29 نهاراً و23 ليلاً، من جونية الى طرابلس وعكار: 30 نهاراً و24 ليلاً، الجبال 1200 متر: 20 نهاراً و13 ليلاً، البقاع: 27 نهاراً و12 ليلاً.

*الرياح: شمالية غربية ضعيفة سرعتها: 4 الى 10 كلم في الساعة.

*الرطوبة بين 40 و60%

*الضغط الجوّي: 1016hpa

كيف سيكون طقس نهاية تشرين الأوّل كنظرة عامة؟

حالياً، يستقر الطقس المشمس حتى منتصف الأسبوع المقبل وتستقر درجات الحرارة بين 28 و30 درجة على الخط الساحلي.

لاحقًا، ستغذي منخفضات جوّية عالية الفعالية، خط الشرق الأوسط وستضرب في الأيام المقبلة: البرتغال واسبانيا وشمال افريقيا، ومن المتوقع ان تتجه نحو جنوب ايطاليا وجنوب اليونان في نهاية الأسبوع، بسبب تمدّد المرتفع القطبي نحو وسط اوروبا.

باختصار، ننتظر من تشرين الأوّل ان يفتح صفحة المنخفضات الجوّية على لبنان فيزورنا اوّل منخفض جوي في الأسبوع الأخير منه.