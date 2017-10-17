بالصور- من فرنسا وإيطاليا وسويسرا وبلجيكا...منسقية أوروبا في التيار تحيي ذكرى 13 تشرين

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كما في كل عام منذ ٢٦ سنة، احتفلت مكاتب التيار الوطني الحر في منسقية اوروبا بذكرى ١٣ تشرين، هذا التاريخ الذي تعمد بدم الشهداء فصار حاضراً في كل يوم وأسس لبناء مستقبل الوطن.



بلجيكا

في بروكسل، نظم مكتب التيار في بلجيكا (حركة من اجل لبنان) قداساً في كنيسة سيدة لبنان في العاصمة البلجيكية حضره معالي وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول وسفير لبنان في بروكسل الاستاذ رامي مرتضى ومنسق اوروبا الدكتور ايلي حداد. تلا القداس غداء نظمه التيار دعا اليه أبناء الجالية اللبنانية واصدقاء لبنان . وكانت كلمة ترحيبية لمنسق التيار في بلجيكا الدكتور سعدالله تامر، ثم كانت كلمة مفصلة لمعالي الدكتور بيار رفول حول الوضع السياسي اللبناني وخاصة منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية معدداً الإنجازات التي تحققت وراسماً خطة الطريق للمرحلة المقبلة. وبعد الغداء فسر مسؤول الانتخابات النيابية في بروكسل نصري حويس آلية التسجيل لهذه الانتخابات ودعا الجميع الى التسجيل. وفِي الختام جرت حفلة تسليم بطاقات تيار لمنتسبين جدد من قبل منسق اوروبا الدكتور ايلي حداد الذي ركز على أهمية الانتشار في الحياة السياسية اللبنانية والدور الكبير الذي لعبه التيار لإعادة ربط المنتشر اللبناني بوطنه وخاصة عبر إنجازات رئيسه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في هذاالمجال.

إيطاليا

وفي روما، احتفل مكتب تيار إيطاليا بمناسبة ١٣ تشرين في كنيسة الكرسي البطريركي في العاصمة الإيطالية حضره القائم بأعمال السفارة اللبنانية في الفاتيكان السفير البير سماحة و جمع كبير من المناصرين والاصدقاء وأعضاء الجالية اللبنانية كان في استقبالهم أعضاء .مكتب التيار وعلى رأسهم منسق إيطاليا الدكتور اندره شكرجي الذي ألقى كلمة من وحي الذكرى وركز على ضرورة ان يتسجل لبنانيو إيطاليا على لوائح الخارجية اللبنانية بغية المشاركة في الاقتراع تأكيداً لحقهم باستعادة التواصل الفعلي مع الحياة السياسية اللبنانية

فرنسا

في باريس، نظّم التجمّع قداسه السنوي بحضور سفير لبنان في فرنسا الاستاذ رامي عدوان و عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب الدكتور نبيل نقولا، سفير لبنان لدى الأونيسكو الدكتور خليل كرم، الوزير السابق إبراهيم الضاهر، الملحق العسكري في السفارة اللبنانية الجنرال الياس ابو جودة، مدير طيران الشرق الأوسط في فرنسا السيد مارسيل فرنجية، فريديريك دونيو، و ممثلو الأحزاب و الجمعيات اللبنانية في فرنسا. بعد القداس، التقى الجميع في صالة الكنيسة حيث كانت كلمة لسعادة السفير عدوان والنائب نقولا شدّدوا فيها على أهمية التسجيل من أجل المشاركة في الإنتخابات النيابية القادمة. ثم التقى الجميع الى مائدة الغداء في صالة الكنيسة بحضور منسق باريس المهندس مارون ابو شعيا و منسق فرنسا في التيار الدكتور أنطوان شديد، و ممثل مقاطعة أوروبا في المجلس الوطني السيد فادي الشيخ.

وتشديداً على أهمية المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة أقام التجمع على مدخل الكنيسة مركزين لتفسير الية التسجيل ولمساعدة من أراد من اللبنانيين في ان يتسجل على موقع وزارة الخارجية اللبنانية الإلكتروني.

و كذلك في مدينة ليون، فقد أقام التجمع قداساً في كنيسة سيدة لبنان في المدينة في ذكرى ١٣ تشرين حيث التقى أعضاء التيار والمناصرون وأفراد الجالية، وقد كان في استقبالهم الدكتور ايلي بيطار نائب رئيس التجمع من اجل لبنان.|

كما في كل عام منذ ٢٦ سنة، احتفلت مكاتب التيار الوطني الحر في منسقية اوروبا بذكرى ١٣ تشرين، هذا التاريخ الذي تعمد بدم الشهداء فصار حاضراً في كل يوم وأسس لبناء مستقبل الوطن.



سويسرا

وفي سويسرا، نظم التجمع من اجل لبنان (التيار الوطني الحر) قداساً في كنيسة الآباء البيض في فريبورغ على نية شهداء ١٣ تشرين وكل شهداء لبنان حضره القائم بأعمال البعثة اللبنانية في حنيڤ السفير ريان سعيد، تلاه غداء ولقاء مع الجالية اللبنانية حيث ألقى منسق التيار في سويسرا السيد مارون ابوزيد كلمة من المناسبة شددت على معاني الذكرى وركزت على الضرورة القصوى لتسجيل اللبنانيين على مواقع وزارة الخارجية تمهيداً لمشاركتهم الفاعلة في الانتخابات النيابية القادمة.