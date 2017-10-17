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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 17-10-2017

17
OCTOBER
2017
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البناء


جزم عائدون من واشنطن، بعد المشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بأن لا جديد على صعيد تأثير العقوبات الأميركية ضدّ حزب الله والمقاومة، وأنّ ما يُحكى عن تشديد العقوبات لن يكون له تأثير يُذكر أيضاً، لأنّ المقاومة لن تتأثر بها بطبيعة الحال، ولأنّ الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان سابقاً كافية كي لا يتأثر لبنان وقطاعه المصرفي سلباً بتلك العقوبات.

اللواء


- همس
احتلت مسألة النازحين الحيّز الأكبر من محادثات مرجع مسؤول ومرجع روحي في عاصمة غربية.
- غمز
بعث قطب وساطة مع مرجع كبير رسالة تطمين لقيادي حزبي رفيع.
- لغز
حدثت تنازلات مباشرة قبل 5 دقائق من مهلة صدور مرسوم التشكيلات لضمان حصولها، تحت طائلة الإلغاء والدخول في المجهول؟!

الجمهورية


قال مرجع سياسي إن الخلافات المتفاقمة بين الوزراء ليست كافية لتطيير الحكومة وتفجيرُها يحتاج إلى ظروف أكبر.


قالت أوساط قريبة من مرجع كبير أنه سيزور في الخامس من الشهر المقبل دولة خليجية لم تُتِح له الظروف زيارتها خلال جولته الخليجية الأولى.

 

المستقبل


يُقال إنّ ديبلوماسياً غربياً وصف التطوّرات العراقية الأخيرة بأنها بداية الترجمات الميدانية للاشتباك الأميركي - الإيراني الذي توقّع أن تمتد تداعياته على ساحات أخرى في المنطقة.

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