living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"جرت اليوم محاولة لاستهداف طائراتنا، وهذا غير مقبول بالنسبة لنا" - إسرائيل: يجب عدم الاستخفاف بالرسالة السورية

17
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

على وقع الصواريخ السورية والاسرائيلية، وإدراكاً من صنّاع القرار في تل أبيب لخطورة الرسالة الصاروخية السورية، التي لم تستطع إسرائيل تجاهلها وردّت عليها برسالة مضادة مشابهة، أكد وزير الامن الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن إسرائيل «تتصرف بمسؤولية وحزم»، مشدداً على أن إسرائيل «لن تسمح لإيران وحزب الله بتحويل الاراضي السورية الى موقع متقدم ضد إسرائيل، ولن نسمح بنقل السلاح المتطور من إيران، عبر سوريا الى لبنان».

واختار ليبرمان إطلاق هذه المواقف خلال لقاء مع نظيره الروسي سرغي شويغو، جمع إليهما كلاً من رئيس الأركان غادي آيزنكوت، ورئيس شعبة الاستخبارات اللواء هرتسي هليفي ورئيس الشعبة الأمنية السياسية زوهر بلتي.


من جهته، أصدر رئيس وزراء العدو بياناً أكد فيه أن «سياستنا واضحة، من يحاول ضربنا سنضربه»، موضحاً أنه «جرت اليوم محاولة لاستهداف طائراتنا، وهذا غير مقبول بالنسبة لنا». وأضاف نتنياهو أن «سلاح الجو عمل بدقة، وسرعة، ودمر ما ينبغي أن يتم تدميره». وفي رسالة تهدف الى القول إن هذا الاستهداف لن يردع العدو عن مواصلة الاعتداءات في سوريا، قال نتنياهو: «سنواصل العمل في المنطقة كلمّا تطلب الدفاع عن أمن إسرائيل ذلك».


وبرّر وزير الاستخبارات يسرائيل كاتس الاستهداف الاسرائيلي لبطارية سلاح الجو السورية بالقول إنه «تم تجاوز الخط الأحمر، ولن نسمح بذلك». وأقرّ بحساسية الوضع، مشيراً الى أن السياسة الاسرائيلية «حذرة وصحيحة، وهي تدمج بين الهجوم والحكمة السياسية والرؤية الدولية». في المقابل، ذكرت القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي أن «تقدير المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنه لا يتوقع تصعيداً في أعقاب الحادثة الموضعية، لكن الاستثنائية، التي وقعت هذا الصباح في الشمال». وأضافت القناة أن إسرائيل وجّهت رسالة إلى سوريا مفادها أنها «غير معنية بالتصعيد».


وتساءل معلق الشؤون العسكرية في القناة نفسها، ألون بن ديفيد، عمّا إذا كان وزير الدفاع الروسي أحضر معه «قيوداً لإسرائيل، وهل سيقول الروس لإسرائيل كفى؟». وأضاف أن «هناك منظومات في سوريا يمكن أن تعيق عمل سلاح الجو الإسرائيلي. الآن المنظومات الروسية خارج اللعبة، الأمر يتعلق فقط بمنظومات سورية تعمل ضدنا». وأعاد بن ديفيد التذكير بأن «الحديث الأخير مع الروس لم يكن لطيفاً بعد الهجوم السابق» (الغارة الإسرائيلية على مصياف في حماة السورية قبل نحو شهر)، مؤكداً أن «المحادثة على الخط الساخن بين سلاح الجو والقيادة الروسية في سوريا لم تكن جيدة».


وتناول معلق الشؤون العسكرية في القناة الثانية، روني دانييل، أهمية تحليق الطائرات الاسرائيلية فوق الاراضي اللبنانية، بالقول إن «هناك حاجة أمنية فعلية لمواصلة جمع المعلومات، عن كل ما يحدث حولنا»، مشيراً الى أن «حزب الله هو التهديد الأكثر فاعلية على الحلبة الشمالية، وهذا ما كان يحصل اليوم، فلقد كان هناك طلعة جوية تصويرية يفترض أن تتابع استعدادات حزب الله والصواريخ التي يحصلون عليها، كذلك تحصيناتهم، فوق الأراضي اللبنانية». وأضاف دانيال أن ما قامت به إسرائيل هو «نقل رسالة قاطعة وواضحة». ودعا الى عدم الاستخفاق بحزب الله، «ولكن يجب عدم الخوف منه»، ولفت الى ضرورة عدم الاستخفاف بالرسالة السورية والموقف السوري «إنهم سيردّون، لكن هنا أيضاً لست متأكداً من أن الأمر سيحصل».


في السياق نفسه، ذكر موقع يديعوت أحرونوت أن ما جرى ينطوي على أهمية كبيرة جداً، باعتبار أن «الطائرات المأهولة التابعة لسلاح الجو والطائرات المسيّرة تحلق بشكل دائم في الأجواء اللبنانية لتعقّب عملية تسليح حزب الله وتحصينه، وأن إطلاق النار من قبل السوريين على الطائرات الإسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية يشكل تآكلاً وضربة لقدرة الجمع الاستخباري» الإسرائيلي.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout