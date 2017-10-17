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وزارة البيئة تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصيد المسؤول

17
OCTOBER
2017
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من ضمن النشاطات التي تقوم بها وزارة البيئة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والهادفة إلى تنظيم قطاع الصيد البري، تم إطلاق حملة إعلامية تحت عنوان الصيد المسؤول، وبعد الدعوات التي وجهت للشباب اللبناني للمشاركة في المسابقة عن طريق إرسال رسومات ليصار إلى إطلاقها لاحقا، تم الإعلان اليوم، في مبنى الوزارة في اللعازارية عن أسماء الثلاثة الفائزين خلال احتفال أقيم لهذه الغاية.


وبعد النشيد الوطني تحدث محلل السياسات البيئية السيد عمر عثمان الذي رحب بالحضور، وتحدث عن حملة التوعية التي تقوم بها الوزارة وعن الرابحين، وقال إن المشتركين الأحد عشر الباقين قدموا أعمالا جيدة، إلى جانب الثلاثة الفائزين.


ثم تحدثت مسؤولة قسم الأنظمة الإيكولوجية لارا سماحه عن الخطوة الجريئة التي قام بها معالي وزير البيئة الأستاذ طارق الخطيب، والتي لم يقم بها أي وزير آخر من وزراء البيئة السابقين، الذين كانوا يكتفون بإعلان بدء موسم الصيد ومدته. أما اليوم فإن قطاع الصيد البري يصار إلى تنظيمه من ضمن الأطر العلمية المعمول بها في مختلف أنحاء دول العالم، إن من ناحية الحصول على رخصة الصيد وإن من ناحية الطيور المسموح بصيدها والتي يفترض بأن يكون الصياد ملما بها، كل ذلك بالرغم من المشاكل العديدة لا سيما منها اللوجستية. وأشارت إلى المسابقة ألتي نظمت للحصول على الرسوم المتعلقة بالصيد المسؤول، والإبتعاد قدر الإمكان عن عملية قتل الطيور.


ثم تحدثت المسؤولة عن برنامج STREG كونستانس شافت، التي أشادت بالدور الكبير الذي يقوم به الإتحاد الأوروبي منذ العام ٢٠١٤ في دعم وتطوير المشاريع الخاصة بوزارة البيئة.


ثم تحدثت السيدة لميا شمص، مديرة مكتب إدارة المشروع في رئاسة الحكومة، وأبدت استعدادها لمواصلة الدعم للمشاريع الخاصة بوزارة البيئة.
وأخيرا تحدث ممثل معالي وزير البيئة الأستاذ جاك خليل، فشكر الجميع لجهودهم في إنجاح مشروع الصيد المسؤول، والجهود المبذولة لتنظيم قطاع الصيد البري، ألذي روعيت فيه المعايير الدولية ألمعمول بها في ارقى دول العالم.


وفي النهاية جرى تسليم الفائزين جوائزهم، وجاءت النتائج على الشكل التالي:


المرتبة ألأولى نانسي جورج كلش، من زحلة وتعمل في مجال graphic design وقد ربحت شك بقيمة ألف دولار أميركي، وسيصار إلى طبع رسمها الفائز على ملصقات عملاقة توضع على الطرقات المؤدية إلى مراكز الصيد في البقاع والشمال.


ألمرتبة الثانية ليا عويدات وهي من بلدة شحيم في إقليم الخروب وتعمل free-lancer graphic design وقد ربحت شك بمبلغ سبعمئة دولار أميركي، وسيصار إلى طباعة رسمها على ملصقات سيتم توزيعها.


ألمرتبة الثالثة عمر مغربل من جامعة رفيق الحريري في المشرف سنة ثانية graphic design وقد ربح شك بقيمة أربعمئة دولار أميركي.
وفي الختام أقيم حفل كوكتيل في المناسبة.

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