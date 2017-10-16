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ماذا قال الرئيس عون للسفراء الخمسة؟

16
OCTOBER
2017
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الى قصر بعبدا، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سفراء الدول الخمس دائمة العضوية وسفراء الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وجامعة الدول العربية، في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وعرض أمامهم موقف لبنان من مخاطر استمرار النزوح، سياسيا واقتصاديا وامنية والانعكاسات على اليد العاملة اللبنانية.

 

واكد الرئيس عون ان من مصلحة هذه الدول، معالجة هذه القضية تلافيا لحصول انفجار جراء هذه المخاطر، لانه اذاك سيصبح من الصعب ضبط حركة النازحين، وطلب من المنظمات الدولية التي تساعد النازحين، عدم تخويف الراغبين منهم بالعودة الى بلادهم طالما ان هذه العودة تتم بناء لرغبتهم.

 

ولفت الرئيس عون الى ان امن لبنان مهم بقدر ما هو مهم امن النازح السوري، وان ثمة مناطق في سوريا خارج اطار الحرب ومناطق اخرى عاد اليها الهدوء، مشددا على ان ما يطالب به لبنان، هو عودة النازحين الراغبين وموضحًا ان المطلوب هو عودة آمنة للذين هربوا نتيجة الحرب.

 

ليختم الرئيس عون قائلًا: ان وطني لم يعد قادرا على تحمل المزيد وهو يطلب من المجتمع الدولي والاسرة الدولية الاسراع بمعالجة قضية النازحين.

 

وسلم رئيس الجمهورية السفراء، رسائل خطية موجهة الى رؤساء بلادهم، والامين العام للامم المتحدة ورئيس الاتحاد الاوروبي والامين لجامعة الدول العربية، وفيها عرض بالتفصيل النقاط التي اثارها مع السفراء.

 

وبحسب معلومات ال otv فإن الرئيس عون قال للسفراء إن اي انهيار وانفجار في الوضع اللبناني سيُفجّر كل الحدود من البحر الى البرّ وسيؤدي الى الفوضى التي ستؤثر على كل الدول بدءًا من بلادكم وصولًا الى الدول المحيطة وسيؤدي الى عرقلة اي حلول تسعون اليها او يعمل عليها المجتمع الدولي في سوريا. وتابع مشددًا على اننا لا نريد ان يحصل بنا مثلما حصل في الدول الاخرى، ولاسيما تركيا.

 

السفراء الثمانية عرضوا وجهات نظر بلادهم، وكان لافتًا بحسب معلومات ال otv تنسيق كل من السفير الاميركي والفرنسي والبريطاني والاتحاد الاوروبي لمواقفهم بشكل مسبق لناحية ان الوضع في سوريا لا يزال هشًّا وأن الظروف الامنية والعسكرية لا تزال غير مستقرة، معبرين عن خشيتهم من أن أي عودة غير مدروسة وغير مُعد لها بشكل دقيق قد تؤدي الى انتكاسة في العودة وبالتالي الى نزوح جديد قد يكون أسوأ ونهائيًا. روسيا والصين كان تمايزهما لافتًا، في حين ان موقف جامعة الدول العربية جاء ملتزمًا بقرارات القمة الاخيرة في عمّان.

 

على أي حال، ووفق معلوما ت الأوتيفي هذه الخطوة الرئاسية تأتي من ضمن تصوّر متكامل سيُتابع باتصالات وزيارات خارجية وخطوات اجرائية.

 

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