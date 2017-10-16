شابة لبنانية تنتزع العلم “الإسرائيلي” في روسيا

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أنزلت الشابة اللبنانية لينا بعلبكي علم العدو “الإسرائيلي”، وذلك خلال مُشاركتها في “مهرجان الشباب والطلاب العالمي” في مدينة سوتشي الروسية. وعبرت ابنة عيترون، بموقفها عن رفضها مشاركة علم الاحتلال الى جانب الأعلام العربية.

ووفق أصدقاء الشابة، وبحسب ما تناقل نشطاء عبر فيسبوك، فقد اعتقلت القوى الأمنية الروسية لينا، ثم اطلقتها اليوم بعد سحب بطاقة المشاركة منها.

وبعد نزع العلم، انسحبت الوفود العربية من حفل الاحتفال وفي طليعتها الوفد اللبناني، ونظّمت تحرّكاً في الخارج رفضاً لمشاركة وفد شبابي من الكيان الإسرائيلي المحتل.

المصدر: وكالات