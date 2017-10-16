كنعان يتحدث للOTV عشية جلسات الموازنة

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لثلاثة ايام سيفتح مجلس النواب ابوابه لجلسة علنية ستتيح لكل نائب ان يكون نجما تلفزيونيا على الشاشات الصغيرة. الا ان هذا لن يكون كافيا في جلسات الثلثلاء والاربعاء والخميس. لان المواقف الجريئة المفترضة للنواب في موافقتهم على الاصلاحات التي اقرتها لجنة المال والموازنة هي وحدها الكفيلة في صناعة النجوم.

بعد اعوام طويلة من الخلل في المالية العامة، وبعد خمسين جلسة طويلة للجنة المال والموازنة، وبعد مؤتمرات طويلة لرئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان طالما شكك كثيرون في محتواها، ها هي الموازنة تحضر في مجلس النواب مرفقة بتسع عشرة توصية الى الحكومة على امل ان تتحول الى مشاريع موازنات السنوات اللاحقة. الرقابة البرلمانية التي مارستها اللجنة ادت الى انخفاض الواردات الاستثنائية التي تمثل عجز الموازنة بقيمة ما يقارب الف واربعة مليار ليرة لبنانية.

اما تعديلات اللجنة على مشروع موازنة العام 2017 فأتت على مشروع قانون الموازنة، على اعتمادات وواردات مشروع الموازنة.

اما اعتمادات مشروع الموازنة فاقرت اللجنة تعديلات لتخفيض عدد من النفقات.

اما قطع الحساب والمادة 87 من الدستور التي تنص على ان حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلت تلك السنة، يقول كنعان ان مشروع قانون قطع حساب الموازنة والموازنات الملحقة للعام 2015 يجيب على ذلك.