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هل فرطت التسوية الرئاسية؟

16
OCTOBER
2017
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بين الداخلية والخارجية...دبلوماسية شاردة وكيمياء مفقودة بلغت حد تهديد الوزير نهاد المشنوق "بابعد من تبليط البحر" بسبب الشرود بالسياسة الخارجية على خلفية لقاء باسيل المعلم وتصويت لبنان بالاونيسكو، والذي قد يعرض التضامن الحكومي،بحسب المشنوق، للخطر ... سريعا اتى رد جبران باسيل بضربة كلامية اصابت جمهورية نهاد المشنوق المستقلة قائلا:" من لا تعجبه سياستنا الخارجية المستقلة هو المستتبع للخارج...ليأتي رد على الرد فهل باتت التسوية الداخلية برمتها مهددة بالاهتزاز ؟ او ان كل ما يحصل لا يعدو كونه مزايدات انتخابية

وهنا تؤكد مصادر رفيعة ومطلعة لل او تي في بان لبنان لم يصوت ضد قطر بانتخابات الاونيسكو.

على اي حال، رئيس مجلس النواب كان حسمها بالقول ان لا بديل عن الحريري ليأتي نواب امل حزب الله ويؤكدون المؤكد:

لا خوف حتى الساعة على التضامن الحكومي اذا، ولكن ماذا عن التفاهمات التي نسجها التيار الوطني الحر مع كل من المستقبل والقوات التي طالب وزيرها بالامس ملحم رياشي بتدخل رئيس الجمهورية؟

بعبارة واحدة يمكن اختصار المشهد :على وقع الضغوط الخارجية الأميركية والسعودية ، فغالبية القوى السياسية متمسكة بالتسوية الداخلية ...وكل ما عدا ذلك...كلام مزايدات لن يقدم او يؤخر!

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