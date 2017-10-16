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إنها مفارقة غريبة ... لكنها معبرة، في التواريخ ... وللتاريخ.

16
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إنها مفارقة غريبة ... لكنها معبرة، في التواريخ ... وللتاريخ.

قبل سنة، شاءت الظروف التنظيمية أن يلقي - يومها - الجنرال ميشال عون، خطابه في ذكرى 13 تشرين، يوم 16 تشرين الأول 2016 ...

فاستذكر الخارج الذي ما انفك يحاول الهيمنة علينا ... واستنهض الداخل الذي يقع عليه واجب تحقيق الاستقلال ... والدفاع عنه... بالوحدة حول الحق ...

في اليوم نفسه بعد سنة، في 16 تشرين الأول 2017، شاءت المفارقة أن يكون الرئيس ميشال عون، مجتمعاً مع ممثلي الدول الخمس الكبرى، زائد ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ... أما الموضوع فهو وجود لبنان او عدمه ... في مواجهة كارثة النزوح الذي يجتاح أرضه وسكانه واقتصاده وبيئته وأمنه ...

إنها الثنائية نفسها، منذ عقود، بين خارج يعتبرنا كمية غير وازنة ... وبين داخل يعتبر هذه النقطة من العالم، هي كل العالم ... لأنها كل وطنه وأرضه وشعبه وأهله ... وهي كل هويته وانتمائه وحريته وكرامته ...

"أنتم تعبرون عن مصالح من تمثلون ... أما أنا فأجسد مصلحة وطني وشعبي" ... هكذا ختم الرئيس لقاءه مع الدبلوماسيين ... بعد حوار استمر خمسين دقيقة ... وصفه أحد المشاركين، بأنه اجتماع تاريخي ... ولقاء سيذكره التاريخ، وسيتوقف عند تاريخه، حين سيكتب تاريخ لبنان وتاريخ سوريا ... للسنوات المقبلة ...

لماذا هذا الوصف؟

فلنستعرض تفاصيل الجواب، في نشرة الأخبار المسائية.

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