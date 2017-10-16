بيان صادر عن حزب الله.. هذا ما جاء فيه

A + A -

دان حزب الله التفجير الإرهابي المزدوج الذي استهدف العاصمة الصومالية مقديشو والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا بين شهيد وجريح.



واعتبر حزب الله في بيان أن هذا العنف الأعمى الذي يستهدف المدنيين الآمنين في مختلف المدن العربية والإسلامية وغيرها من مدن العالم هو حصيلة فكر مجرم، يحاول استخدام الدين كستار لتحقيق أهداف القوى الكبرى في العالم، ومعها قوى إقليمية وأنظمة عربية تموّل وتدعم وتشجع الإرهاب لتنفيذ مؤامرات خطيرة ضد منطقتنا وشعوبنا.



وإذ تقدم حزب الله من أهالي ضحايا هذه التفجيرات الآثمة بأحرّ التعازي وتمنى للجرحى الشفاء العاجل، دعا إلى بذل كل الجهود الممكنة للقضاء على الإرهاب وقطع أيدي داعميه ومموليه.