بعد قصف اسرائيل لمنصة صواريخ سورية.. هذا ما أعلنه الجيش السوري

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أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية انه عند الساعة 8:51 صباح اليوم أقدم طيران العدو الاسرائيلي على اختراق المجال الجوي السوري عند الحدود اللبنانية في منطقة بعلبك وتصدت له وسائط الدفاع الجوي وأصابت إحدى طائراته إصابة مباشرة وأرغمته على الفرار.



وفي الساعة 11:38 أطلق العدو الإسرائيلي عدة صواريخ من داخل الأراضي المحتلة سقطت في أحد المواقع العسكرية بريف دمشق واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية.



وحذرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة من التداعيات الخطيرة لمثل هذه المحاولات العدوانية المتكررة من جانب إسرائيل مؤكدة تصميمها على مواصلة حربها ضد المجموعات الإرهابية المسلحة ذراع إسرائيل في المنطقة.