باسيل استقبل كاتشا وتسلم نسخا من أوراق اعتماد سفراء

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل السفير البابوي في لبنان غابريللي كاتشا، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية.





من ناحية ثانية، تسلم باسيل نسخا من أوراق اعتماد عدد من السفراء تمهيدا لتقديمها لاحقا الى رئيس الجمهورية.





والسفراء الجدد هم: هولندا يان هندريك والتمانز، كندا ايمانويل لامورو، السويد بريورغن ليديستروم، نيجيريا غوني مودو بورا، ماليزيا محمد أزمور بن ماهات، أنتيغوا وبربودا حنا عكر، مالاوي كارولين موسى، باناما توماس أنطونيو ويليامسون، البانيا ادوارد سولو، ليتوانيا آرفيداس دانورافيسيوز، نيبال جاهبيندرا آريا وأثيوبيا تايي سيلاسي.