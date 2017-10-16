عناوين الصحف ليوم الأثنين 16 تشرين الأول 2017

الأخبار: الحريري يصعّد ضد عون
بغداد تختار المواجهة بعد تمديد مهل الحل: القوات العراقية تقتحم كركوك
الديار: إقرار الموازنة وانتظام الماليّة العامة هذا الأسبوع بضمانة عون
فضائح الإرتكابات في «الماليّة» بالأرقام والوثائق منذ 1993
بعبدا: لا تسوية للـ «11 مليار دولار» والمخالفات في الحسابات
باسيل يستنهض مسيحيي الجبل والإشتراكيّون : كلامه يستفزنا
البناء: واشنطن والميليشيات الكردية ترحّلان داعش لإعاقة الجيش السوري من التقدّم نحو البوكمال
الجنرال سليماني في أربيل لمشروع تسوية... والرياض تعدّل المعارضة وفق تفاهم موسكو
المشنوق يهدّد بالردّ الآتي... وباسيل: رأسنا مرفوع وهم الأتباع وسننسّق مع سورية كشقيقة
النهار: الوضع "ممسوك" ولا خوف من انشطارات النووي
الجمهورية: إشتباك "المستقبل" و "الإشتراكي" مع "التيار"
المستقبل: المطران عون لـ «المستقبل»: زيارته للفاتيكان زيارة رجل دولة
اللواء: باسيل يسمِّم «المصالحة في الجبل» والمشنوق يحذِّره من تخريب التسوية
تفاصيل جديدة عن التصويت لصالح القطري في اليونسكو .. وسباق ماروني على أصوات المغتربين
الأنوار: المشنوق: سياسة وزارة الخارجية تعرض التضامن الحكومي لمخاطر جدية
l'orient le jour: De l’histoire mouvementée des frontières libano-syriennes...
the daily star: Machnouk, Bassil spar over foreign policy