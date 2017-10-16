عناوين الصحف ليوم الأثنين 16 تشرين الأول 2017

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الأخبار: الحريري يصعّد ضد عون

بغداد تختار المواجهة بعد تمديد مهل الحل: القوات العراقية تقتحم كركوك



الديار: إقرار الموازنة وانتظام الماليّة العامة هذا الأسبوع بضمانة عون

فضائح الإرتكابات في «الماليّة» بالأرقام والوثائق منذ 1993

بعبدا: لا تسوية للـ «11 مليار دولار» والمخالفات في الحسابات

باسيل يستنهض مسيحيي الجبل والإشتراكيّون : كلامه يستفزنا





البناء: واشنطن والميليشيات الكردية ترحّلان داعش لإعاقة الجيش السوري من التقدّم نحو البوكمال

الجنرال سليماني في أربيل لمشروع تسوية... والرياض تعدّل المعارضة وفق تفاهم موسكو

المشنوق يهدّد بالردّ الآتي... وباسيل: رأسنا مرفوع وهم الأتباع وسننسّق مع سورية كشقيقة



النهار: الوضع "ممسوك" ولا خوف من انشطارات النووي





الجمهورية: إشتباك "المستقبل" و "الإشتراكي" مع "التيار"



المستقبل: المطران عون لـ «المستقبل»: زيارته للفاتيكان زيارة رجل دولة

اللواء: باسيل يسمِّم «المصالحة في الجبل» والمشنوق يحذِّره من تخريب التسوية

تفاصيل جديدة عن التصويت لصالح القطري في اليونسكو .. وسباق ماروني على أصوات المغتربين



الأنوار: المشنوق: سياسة وزارة الخارجية تعرض التضامن الحكومي لمخاطر جدية

l'orient le jour: De l’histoire mouvementée des frontières libano-syriennes...

the daily star: Machnouk, Bassil spar over foreign policy