أسرار الصحف ليوم الأثنين 16 تشرين الأول 2017

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت أوساط سياسية أن تشهد جلسة مجلس الوزراء المقبلة سجالات حامية بين عدد من الوزراء على خلفية ملفات خلافية عدة متعلقة بشؤون داخلية وإقليمية، وذلك بعد استفحال السجالات في العلن وتجاوزها بعض المحاذير والخطوط، إلاّ أنّ الأوساط لفتت في المقابل إلى إمكان احتواء هذه الخلافات تجنّباً لحدوث أيّ خضة سياسية تهزّ الوضع الحكومي.

كواليس

علّق دبلوماسيون في نيويورك على كلام مندوبة واشنطن الدائمة نيكي هيلي عن الاتفاق النووي الإيراني ووصفه بالمستمر واستبعادها أن تخرج منه حكومتها بالقول: لم نفهم سبب التصعيد الكلامي للرئيس الأميركي الذي سبق ما وصف بالاستراتيجية الجديدة. ولا فهمنا ماهية الاستراتيجية الجديدة. فالواضح الآن أن السعي لتعديل الاتفاق بدلاً من إلغائه هو المقصود، لكن التعديل له آلية منصوص عليها في الاتفاق تستدعي مراسلة الأطراف المشاركة بمقترحات التعديلات وتلقّي ردودهم وبعدها السعي لعقد اجتماع على مستوى مندوبين لمناقشة التعديلات، وإذا لم تلقَ التجاوب يُصرف النظر عنها.





النهار: أسرار الآلهة

مراقبة متجددة

لفتت أجهزة أمنية خارجية الى وجوب تشديد المراقبة على مخيم عين الحلوة وعلى المطار....

حركة ارسلانية

ترجح أوساط ارسلانية أن يكثف الوزير طلال ارسلان استقبالاته في دارته في عاليه مع اقتراب الانتخابات النيابية وقد بدأت بدفع نجله مجيد الى المشاركة في المناسبات الاجتماعية



رفض سعودي

سجّلت لقطة فيديو للقائم بالأعمال السعودي وليد البخاري يرفض رفع شارة النصر بيده في دارة الوزير السابق أشرف ريفي بناء لطلب الأخير..



حزب ناشىء

اتصل وزير سيادي بمسؤول أمني يسأله عن حزب ناشئ نظّم تحركاً داعماً للتفاوض مع سوريا وقال: "من هو رئيس هذا الحزب وماذا يعمل ومن يموّله؟".





الجمهورية: أسرار

حملة

لاحظت أوساط سياسية حملة منظّمة قادها نواب من حزب وسطي على رئيس تيار زار منطقة نفوذهم.



تسعيرة

تفاجأ مواطنون في مختلف المناطق اللبنانية بعدم إلتزام أصحاب المولدات الكهربائية بقرار البلديات ووزارة الداخلية التسعيرة الجديدة لآخر شهر أيلول ويقولون:

«روحوا تشكّوا» وكأنهم هم أصحاب القرار.



كلام

توقف أحد قياديي 14 آذار عند كلام أحد السفراء عن أن إعادة إعمار بلده لن تكون متاحة للجميع، فقال « طبعاً في القسم الذي يحكمُه فقط».



المستقبل: يقال

إنّ مواقف أطلقها وزير سابق مقرَّب من النظام السوري على إحدى شاشات التلفزة قبل أسابيع أثار انتقادات مناصريه قبل معارضيه.