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ميراي هاشم عون زارت عانا: الهم الأول والأساسي لرئيس الجمهورية هو المصالحات الداخلية والخارجية

15
OCTOBER
2017
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زارت المستشارة الأولى لرئيس الجمهورية وعضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" ميراي عون هاشم، البقاع الغربي، تلبية لدعوة من بلدية عانا لتكريمها على ما قدمته وتقدمه للمنطقة، وعقدت لقاء مع أهالي البلدة وفاعلياتها، وكان في استقبالها رئيس البلدية نجم نخلة وأعضاء المجلس البلدي، ممثل اتحاد بلديات السهل رئيس بلدية المنصورة داني الجاويش على رأس وفد من رؤساء بلديات البقاع الغربي ومخاتيرها، كاهن رعية عانا البير سكاف وأهالي البلدة.

كيوان

بعد النشيد الوطني وتعريف من اميل عواد، ألقى منسق "التيار الوطني الحر" في عانا جهاد كيوان، كلمة ترحيبية بالزائرة، وقال لها: "نكرمك اليوم لجهدك في تأمين المشاريع التي قدمتها للمنطقة، وهي كثيرة، والتي ستتبعها مشاريع أخرى، وهي حق للمنطقة وفق ما تعتبره هاشم، ومتفاعلة في تنمية لما يسمى مناطق الأطراف لتتفاعل مع ناسها وأهلها".

نخلة

كذلك نوه رئيس بلدية عانا نجم نخلة بهاشم قائلا: "لقد وقفت إلى جانب رئيس الجمورية الذي يواجه اليوم أقوى زعماء العالم من على منبر الأمم المتحدة ليعلن رفضه لمؤامرة التوطين. وحملها "تحيات البقاع الغربي عامة وأهالي بلدة عانا خاصة، لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون".

هاشم

ثم تحدثت ميراي عون هاشم، فنقلت محبة رئيس الجمهورية الى المنطقة وأهالي عانا، وقالت: "فخامة الرئيس لديه منذ اليوم الأول هم أساسي واحد غير هم السياسة العامة والخارجية التي يؤمنها للبلاد، هو سياسة المصالحات الداخلية والخارجية"، فضلا عن "الهم الامني والاستقرار في البلاد"، إضافة الى "الأمن القضائي حيث صدرت التشكيلات القضائية مؤخرا".

وشددت على "ضرورة استثمار العامل الوظيفي للمناطق والقرى خارج العاصمة"، وعلى دور البلديات "في تأمين الأمن الاجتماعي لجلب وتحفيز الشركات الاستثمارية في مناطق الأرياف لتزدهر". وقالت للحضور إن "التعيينات من ابناء المنطقة، عامل مساعد لتثبيتكم وتجذركم في أرضكم".

وقدم رئيس البلدية درعا للسيدة هاشم "عربون تقدير ووفاء على تقديماتها الإنمائية للمنطقة".

واختتم اللقاء بغداء تكريمي على شرف الزائرة في "مطعم ليالي القمر" في عانا في البقاع الغربي.

 

وطنية
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