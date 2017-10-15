living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ذكرى 13 تشرين في اوتاوا- كندا

15
OCTOBER
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بدعوة من هيئة التيار الوطني الحر (كولكو أوتاوا ) أقيم قداس احتفالي عن نية شهداء 13 تشرين وكافة شهداء الجيش اللبناني تقدم الحضور منسق اوتاوا السيد مارون عون ، العميد جوزيف القزي ، والهيئة التنفيذية في تيار اوتاوا ، وعدد كبير من الملتزمين والمناصرين وأبناء الجالية اللبنانية ترأس القداس الاب هنري عماد.

بعد القداس ألقى العميد جوزف القزي كلمة جاء فيها:

مسا الخير..

كتار بيسألو ليش منحيي ذكرى 13 تشرين ومنصلي عن أرواح الشهدا.
جوابنا تا نضل نخبر ولادنا وأحفادنا انو الوطن كلف دم وتعب وشهادة .
وتا نعلمن انو الوطن بيحتاج لتعب وشقا دايم وعليهن الحفاظ عليه لأنو اللي ما إلو وطن م إلو أصل ولا ماضي ولا مستقبل .
تا يعرفو شهداءنا العايشين معنا ب أرواحن وتا يعرفو عائلاتن ورفاقن انو ما رح ننساهن ولا رح ننسى تضحياتن وتعبن وسهرن والقلق اللي عاشو هيديك الايام .
كتار ظنوا انو لبنان تم دفنو ب 13 تشرين من 27 سنة ... بس اللي صار انو وقتا انروت الأرض بدم الشهدا ودموع الأمهات واليتامى .
وشبعت أرضنا وتراب بلادنا من عرق وتعب عسكرنا ورفاقن ومحبينن وكل الشعب اللبناني اللي كان عايش الاحتلال والظلم .
ما شكينا يوم انو هالزرع رح ينبت موسم كرامة ورح يرجع يثبت حق لبنان بالوجود والحرية والسيادة والاستقلال
منلتقي اليوم ومنصلي وفاء لذكراهن واحتراما لأرواحن ولشكرن على شهادتن وتضحياتن .
اليوم اكيد مش متل مبارح وبكرا رح يكون أفضل من اليوم .
مرحلة نضال جديد بلشت مع وصول العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية وصارت المسؤولية اكبر .
ب اقل من سنة من استلامو الرئاسة شفنا الدولة رجعت تكون ب شكل دولة .
البلد صرلو بلا موازنة من 12 سنة ..نعمل موازنة
الرواتب جامدة من سنة 98 مع انو مؤشر الغلا طلع ل 125 % ...نعمل سلسلة رواتب جديدي
قانون انتخاب من الستين وما حدا راضي عليه وعامل اختلال بالتمثيل المسيحي..نعمل قانون انتخاب ورح انتو تختارو نوابكن.
تشكيلات قضائية من 8 سنوات ما قدرو يعملوها...نعمل تشكيلات قضائية
تشكيلات دبلوماسية واقفة من سنوات نعمل تشكيلات دبلوماسية
بعد 15 سنة محلول ومعطل .. تشكل مجلس اقتصادي اجتماعي جديد
رجع اسم لبنان يدوي بالمحافل الدولية بعد ما كان ساعة مغيب وساعة نائي بنفسو.
رجع فيه قرار لبناني حر وما حدا ب أثر عليه
لبنان الوحيد بالمنطقة اللي انتصر فيها جيشو البطل ع الارهاب وع داعش
اكيد في عنا مشاكل بس عم تتحلحل ...وين بالعالم ما في مشاكل ؟
بس تأكدو انو لبنان ماشي بالخط الصح .
منشكركن كلكن ع حضوركن ومنشكر شباب التيار الوطني الحر الاستاذ مارون عون منسق اوتاوا لتقديمن هالقداس

نشكر الأبونا هنري عماد وكل من شاركنا في هذا القداس ...

وليكن ذكرهم مؤبدا

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout