ذكرى 13 تشرين في اوتاوا- كندا

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بدعوة من هيئة التيار الوطني الحر (كولكو أوتاوا ) أقيم قداس احتفالي عن نية شهداء 13 تشرين وكافة شهداء الجيش اللبناني تقدم الحضور منسق اوتاوا السيد مارون عون ، العميد جوزيف القزي ، والهيئة التنفيذية في تيار اوتاوا ، وعدد كبير من الملتزمين والمناصرين وأبناء الجالية اللبنانية ترأس القداس الاب هنري عماد.



بعد القداس ألقى العميد جوزف القزي كلمة جاء فيها:



مسا الخير..

كتار بيسألو ليش منحيي ذكرى 13 تشرين ومنصلي عن أرواح الشهدا.

جوابنا تا نضل نخبر ولادنا وأحفادنا انو الوطن كلف دم وتعب وشهادة .

وتا نعلمن انو الوطن بيحتاج لتعب وشقا دايم وعليهن الحفاظ عليه لأنو اللي ما إلو وطن م إلو أصل ولا ماضي ولا مستقبل .

تا يعرفو شهداءنا العايشين معنا ب أرواحن وتا يعرفو عائلاتن ورفاقن انو ما رح ننساهن ولا رح ننسى تضحياتن وتعبن وسهرن والقلق اللي عاشو هيديك الايام .

كتار ظنوا انو لبنان تم دفنو ب 13 تشرين من 27 سنة ... بس اللي صار انو وقتا انروت الأرض بدم الشهدا ودموع الأمهات واليتامى .

وشبعت أرضنا وتراب بلادنا من عرق وتعب عسكرنا ورفاقن ومحبينن وكل الشعب اللبناني اللي كان عايش الاحتلال والظلم .

ما شكينا يوم انو هالزرع رح ينبت موسم كرامة ورح يرجع يثبت حق لبنان بالوجود والحرية والسيادة والاستقلال

منلتقي اليوم ومنصلي وفاء لذكراهن واحتراما لأرواحن ولشكرن على شهادتن وتضحياتن .

اليوم اكيد مش متل مبارح وبكرا رح يكون أفضل من اليوم .

مرحلة نضال جديد بلشت مع وصول العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية وصارت المسؤولية اكبر .

ب اقل من سنة من استلامو الرئاسة شفنا الدولة رجعت تكون ب شكل دولة .

البلد صرلو بلا موازنة من 12 سنة ..نعمل موازنة

الرواتب جامدة من سنة 98 مع انو مؤشر الغلا طلع ل 125 % ...نعمل سلسلة رواتب جديدي

قانون انتخاب من الستين وما حدا راضي عليه وعامل اختلال بالتمثيل المسيحي..نعمل قانون انتخاب ورح انتو تختارو نوابكن.

تشكيلات قضائية من 8 سنوات ما قدرو يعملوها...نعمل تشكيلات قضائية

تشكيلات دبلوماسية واقفة من سنوات نعمل تشكيلات دبلوماسية

بعد 15 سنة محلول ومعطل .. تشكل مجلس اقتصادي اجتماعي جديد

رجع اسم لبنان يدوي بالمحافل الدولية بعد ما كان ساعة مغيب وساعة نائي بنفسو.

رجع فيه قرار لبناني حر وما حدا ب أثر عليه

لبنان الوحيد بالمنطقة اللي انتصر فيها جيشو البطل ع الارهاب وع داعش

اكيد في عنا مشاكل بس عم تتحلحل ...وين بالعالم ما في مشاكل ؟

بس تأكدو انو لبنان ماشي بالخط الصح .

منشكركن كلكن ع حضوركن ومنشكر شباب التيار الوطني الحر الاستاذ مارون عون منسق اوتاوا لتقديمن هالقداس

نشكر الأبونا هنري عماد وكل من شاركنا في هذا القداس ...

وليكن ذكرهم مؤبدا