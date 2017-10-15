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جولة سياسية وانمائية لباسيل في عاليه

15
OCTOBER
2017
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في اطار جولاته على مختلف المناطق اللبنانية، زار رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل قرى وبلدات قضاء عاليه، حيث افتتح ووزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل المحول الجديد في معمل الكهرباء في رشميا، مؤكدًا ان الصراع هو مع الوقت لان ما يفعله بعض الافرقاء في الكهرباء مارسوه في النفط وقانون الانتخاب فيما الخاسر الاكبر هو الناس 



آن اوان العودة السياسية الى الجبل بفعل قانون الانتخاب الجديد ليأتي من بعدها الانماء والاقتصاد والامور الاخرى اكد باسيل



ماذا قدمت الدولة للعودة على مدى السنين؟ سأل باسيل متوجهًا للاهالي بالقول: ما فعلناه قليل لكن عندما تكتمل قدرتنا السياسية سنقدم المزيد



باسيل الذي كان شارك في يوم رياضي في رشميا ومن ثم في القداس الإحتفالي في كنيسة مار قرياقوس في البلدة، ردّ على كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق أن السياسة الخارجية اللبنانية شاردة، خلال افتتاحه مكتب التيار الوطني الحر في سوق الغرب



وكان باسيل توجه الى شرتون حيث اكد خلال لقاء شعبي في صالون كنيسة مار شليطا أن على الناس اعادة اعمار بيوتهم لان الجزء الاساسي من العودة هو اقتناعهم بها. ووضع باسيل اكليلًا على ضريح الشهيد الملازم سمير الشرتوني. اما في كفار عماي فاستوقف حشد من الاهالي باسيل للترحيب به، قبل ان ينتقل الى صالون كنيسة الرب في بخشتيه، مشيرًا امام الاهالي الى أن التيار الوطني الحر كالمياه لا شيء يحدّه ويجب اعطاء المياه مشاريع أكثر كي يبقى الاهالي في ارضهم.

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