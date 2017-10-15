الفيديرالية في لبنان: مواجهة بين طارحيها ومعارضيها

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سبعة وعشرون عاما على انتهاء الحرب اللبنانية، سبعة وعشرون عاما يحاول فيها الللبنانيون القفز فوق ذاكرة الحرب وافرازاتها الطائفية والمذهبية. نجحوا حينا وفشلوا احيانا اخرى. الى ان وصل لبنان اليوم الى ما هو عليه يرأسه هرم يلبي على الاقل الحيثيات الطائفية الشعبية التقليدية.

رغم كل ذلك، قررت مجموعة تنظيم مؤتمر دعي بالمؤتمر الدائم للفيدرالية، انعقد في ايلول العام 2014 و2015 ليعود وينعقد للمرة الثالثة في ايلول عام 2017 ويصدر ما اسماه وثيقة سياسية. في هذه الوثيقة اشكاليات من زمن مضى. الا ان اعادة طرحها اليوم تثير لدى قرائها الريبة سيما مع ما يسمى من مشاريع التقسيم والاستفتاءات على اساس عرقي وطائفي في المنطقة.

في زمن مضى، في زمن اقصى الخطاب الانعزالية المسيحية، مر هذا المصطلح. الفيدرالية. بعدها حتى الرئيس بشير الجميل، رمز ذلك الزمن تحدث يوم اصبح رئيسا للجمهورية عن ال 10452 كلم مربع. لماذا يعود هذا المصطلح اليوم بعد سبعة وعشرين عاما على الطائف؟ هل هو فعلا حديث خارج الزمن لا يجوز اعطاؤه اكبر من حجمه، ام انه فعلا خطاب يقرأ في مشاريع المنطقة . لننتظر ونر.