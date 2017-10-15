جندي سابق في الجيش اللبناني قُتل مع داعش بسوريا

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لم تتأثر قرى وادي خالد بخبر مقتل إبن بلدة البقيعة، الواقعة على الحدود السورية، م. الصاطم، أثناء قتاله في صفوف تنظيم داعش في الرقة السورية، في ظل الإنحسار المتزايد لنفوذ التنظيم. ولم يكن وقع الصدمة شديداً على عائلته أيضاً. فهي تعتبر أن “خبر الموت أسهل من الأسر”. كما أنها كانت تتوقع هذه النهاية في أي لحظة.

ومحمد، إبن الثالثة والعشرين من العمر، شابٌ أعزب، وهو الإبن الثاني للعائلة الذي يسقط على الأرض السورية. فقد سبقه إلى ذلك، ومنذ نحو شهرين، شقيقه ع. الصاطم، وهما قريبا الانتحاري قتيبة الصاطم الذي نفذ عملية انتحارية في الضاحية الجنوبية لبيروت في بداية العام 2014.

المصدر: وكالات