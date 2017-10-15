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يتحدثون عن عنصرية جبران باسيل !

غريبة هذه الذهنية السياسيّة المستشرية داخل الفئات الحاكمة في لبنان، حيث تعتمد سياسة النكران والنسيان، والتهرب "والتطنيش"، على قاعدة "قل أنت ما تريد وأنا أفعل ما اريد".

لكن حتى قول ما يريد الآخر بات ممنوعًا في قاموس من اعتاد التعدي على حقوق كل اللبنانيين دون استثناء، فبات لا يحتمل من شريكه في الوطن مطلبًا محقًا لمصلحة لبنان واللبنانيين.

آخر تلك الصرخات "العنصرية" بنظرهم، بعض المواقف السياسية التي اتخذها وزير الخارجية جبران باسيل، حول الوجود المسيحي في إدارات الدولة، والنزوح السوري، وقانون الإنتخاب، واللامركزية الإدارية وغيرها من المواقف التي استفزت كثراً وبدأت على أثرها حملة إعلامية كبرى تتهم باسيل بالعنصرية، ممّا يضع المشاهد اللبناني أمام عدّة تساؤلات من حقه ان يطرحها كما من حقه أن تصله الإجابات المناسبة لها:

ما العنصرية في موقف باسيل عندما يطالب الأمم المتحدة بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم آمنين ؟ ما العنصرية عندما أصرّ باسيل على قانون إنتخابي عادل يسمح للمسيحيين بانتخاب نوابهم ؟ ما العنصرية في مواقف باسيل عندما يجري مشاورات واجتماعات لإعادة المسيحيين إلى الدولة بعد انكفاء طاولهم لفترة تزيد عن العشرين عاماً ؟ أين العنصرية في مواقف باسيل عندما يسعى إلى اعتماد اللامركزية الإدارية في لبنان ؟

إنها الأخلاق ! تلك المفقودة لدى بعض الزعماء اللبنانيين والذين اعتادوا على هضم حقوق طوائفهم كما الطوائف الأخرى في لبنان ! أولائك الذين لا تمر وظيفة عامة لطائفتهم دون موافقتهم، يستصعبون هضم مرور وظيفة للمسيحيين دون هيمنتهم عليها.

حول النزوح السوري، فلنطرح الأمور بكل صراحة ووضوح: هل يريدون توطينهم ؟ هل يتخيلون ان قضية بقاءهم لن تستتبع ردات فعل طائفية كبرى، تتعلق بجوهر وجود لبنان الموحد ؟ هل يذكرون ردات الفعل التي حصلت في 1974 عندما حاول البعض توطين الفلسطينيين ؟ فليتعظوا لأن جبران باسيل بمطالبته إعادة السوريين إلى بلادهم يحاول تجنب الكأس المرّ الذي سوف يجترحه الوطن إذا ما أصرّوا على مواقفهم.

حول قانون الإنتخاب، حاول جبران باسيل إقرار القانون الأورثوذوكسي مما يسمح للمسيحيين بانتقاء نوابهم، لكن بعض الضغوطات السياسية ممّن يُفترض أن يطالب "هو" بالأورثوذوكسي، وخوفًا من فشل من شأنه الإبقاء على قانون ال 60، جعله يقبل بالنسبية على أساس 15 دائرة والذي يؤمن للمسيحيين انتخاب حوالي 54 نائبًا بعد أن كان يجلب لهم قانون ال60 حوالي 34 نائبا، وما قبله قانون 2000حوالي 17 نائبًا، وتمّ ذلك بعد اجتماعه بالسيد حسن نصرالله ووعد الأخير له بدعم فكرة اللامركزية الإدارية في مراحل لاحقة للإنتخابات العتيدة.

حول الوجود المسيحي في إدارات الدولة، وجب علينا الإفصاح وبصراحة، أن نسبتهم لا تزيد عن 20 %، مما يسبب بطالة وهجرة من المفروض على شريكهم في الوطن ان يكافحها كي لا يتحول لبنان إلى قندهار أخرى والباقي عند كل من يعرف التركيبة اللبنانية، وانعكاس خروج العنصر المسيحي منها، وما سيستتبع ذلك من عواقب كارثية على المسيحي نفسه كما على الآخرين.

لا تتحدثوا عن عنصرية جبران باسيل، بل تحدثوا عن نفوس مريضة لدى بعض السياسيين لا تريد ان تفهم أن الجو السياسي الذي سمح لهم بهضم حقوق الآخرين منذ 1990 وحتى 2016 قد تغير، ولنتعظ جميعنا من الماضي، لأن الفئات المحرومة في أي وطن، من شأن حرمانها أن يستحيل مطالبةً، ثم إصراراً، ثم عناداً حتى تحقيق العدالة الإجتماعية.

د. جورج حرب