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نشرت صفحة "وينيه الدولة عبر "فيسبوك" ان لصوص محترفون يصولون ويجولون في لبنان.

للمرة الثانية في غضون يومين، يقوم زوجان يدعيان انهم لا يتكلمان العربية، من النجاح في سرقة المحلات التجارية في عدد من المناطق اللبنانية على متن سيارة هيونداي I10 سوداء اللون ذات رقم ٦٦٥٦٠٣(لم يعرف الرمز) وذلك في عمليات احترافية، وكنا قد نشرنا فيديو منذ يومين عنهم حين قاموا "بالاغارة" على صيدلية في الرويسات صوفر.

ها نحن نعرض عليكم اليوم فيديو آخر هذه المرة من منطقة الحوش-صور، حيث دخل الزوجان مؤسسة مخصصة لبيع المواد الغذائية وقام الرجل وعبر اسلوب خفة بسرقة مبلغا من المال من امينة الصندوق قبل ان يتمكنا من المغادرة بهدوء الى جهة مجهولة.